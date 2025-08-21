La Junta ofrece apoyo a la empresa Plásticos Hita de Escúzar para consolidar su implantación internacional El delegado del Gobierno asegura que «es un ejemplo de emprendimiento granadino»

Granados ha destacado que se trata de «una empresa totalmente familiar, con una vocación de permanencia aquí, en el polígono de Escúzar«.

Ideal Jueves, 21 de agosto 2025, 10:00 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, acompañado del delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energia y Mina, Gumersindo Fernández, ha visitado la empresa Plásticos Hita en Escúzar para trasladarle las nuevas convocatorias de incentivos y subvenciones de la Junta de Andalucía; en concreto, las dos líneas de ayudas que tiene abiertas la agencia Andalucía TRADE.

Granados ha destacado que se trata de «una empresa totalmente familiar, con una vocación de permanencia aquí, en el polígono de Escúzar, celebrando ya casi 50 años apostando por el talento, la innovación, y sobre todo el desarrollo tecnológico desde Granada al mundo». Celebró además que las personas que ahora se encuentran al frente de la empresa, hijos de Miguel Hita, gerente durante más de cuatro décadas de la factoría, «continúen con la misma línea de producción, comercialización y sobre todo innovación». La empresa factura casi 12 millones de euros y tiene 37 trabajadores.

De Armilla a Escúzar

Con un incentivo de la Junta de Andalucía de más de un millón de euros en 2017, la empresa se trasladó desde Armilla a Escúzar, a unas instalaciones de 16.000 metros de parcela y 6.300 construidos, lo que le ha permitido reorganizar los procesos productivos para hacerlos más eficientes, más respetuosos con el medio ambiente y con una ampliación de la capacidad productiva.

Con posterioridad, la empresa ha sido beneficiaria de distintas convocatorias de ayudas por parte de la Junta para mejora de la eficiencia energética, para la instalación de una planta fotovoltáica de autoconsumo, así como para afrontar el sobre coste energético. En total, entre 2021 y 2024, han recibido 664.375 euros.

El delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Mina afirmó que «esto refleja el compromiso del Gobierno de la Junta Andalucía, del Gobierno de Juan Manuel Moreno con el tejido empresarial andaluz y, concretamente, con el granadino, una muestra de que las políticas de la Junta Andalucía surten efecto, que están constantemente apoyando al tejido empresarial».

La empresa también forma parte del grupo empresarial SEMOTRAP, SL, dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos semiquímicos, principios activos, matrices, utensilios, etc., e IBERCITA, SL dedicada a la promoción inmobiliaria.

INDEMOL

En las mismas instalaciones, desarrolla su actividad INDEMOL que presta un servicio integral de ingeniería en el diseño y fabricación de moldes y cuenta con ingenieros con gran experiencia en el sector que facilitan la adaptación de la idea del cliente a prototipos. La empresa cuenta con el software de diseño y simulación más avanzado del mercado para dar a los clientes soluciones adaptadas a sus necesidades con garantías de calidad.

Por su parte, Miguel Hita, quién durante cuatro décadas fue gerente de la empresa, aseguró que «ahora mismo, desde Madrid para abajo, no hay ninguna empresa con una tecnología similar a la nuestra». También destacó el alto nivel de cualificación y profesionalización de los trabajadores de la fábrica, «ingenieros, que se han ido formando aquí, y que llevan 15 o 20 años».