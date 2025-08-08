Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta invierte más de un millón de euros en la construcción de la nueva residencia de personas mayores de Cádiar

El delegado del Gobierno visita las obras del centro residencial, que contará con 31 plazas y creará empleo en el municipio alpujarreño

Ideal

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:00

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, junto a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, han visitado las obras de la residencia de mayores de Cádiar que finalizarán, según Granados, «con 1.080.000 euros de la línea de subvenciones a ayuntamientos, nuestro propósito es apoyar a las personas mayores, es nuestra obligación como administración pública prestar este servicio asistencial a estas personas».

La residencia contará con 31 plazas y, según la delegada territorial de Inclusión Social, «es un proyecto ambicioso e ilusionante, que generará empleo y dará cobertura a la población de personas mayores de la Comarca, que de esta forma podrán estar más próximos a sus familiares».

Cádiar, uno de los municipios más poblados de La Alpujarra, con 1.534 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, tiene un 26,80 por ciento de población mayor de 65 años. El centro residencial dará cobertura a Cádiar, Narila, Yátor y el asentamiento urbano de la Rambla del Banco, aotros municipios alpujarreños.

La alcaldesa de la localidad, Encarnación López, ha mostrado su satisfacción por el avance del proyecto «que acercará a los mayores de la Comarca de la Alpujarra a su gente» y ha recordado que «es un proyecto que primero desarrollamos con la Diputación provincial y ahora con la Junta de Andalucía lo terminaremos».

Según la delegada territorial, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad «beneficia con sus políticas sociales a más de 100 personas personas en este municipio». Las prestaciones por dependencia que reciben los habitantes de Cádiar son un total de 170, repartidas entre el Centro Residencial para Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna 'La Esperanza', con 30 y 10 plazas concertadas ocupadas, además de otras prestaciones como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.

