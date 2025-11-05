La Junta invierte cerca de 900.000 euros en la mejora de los centros educativos de La Zubia

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Granada, ha destinado un total de 887.880 ... euros al municipio de La Zubia en el marco de las actuaciones desarrolladas entre 2019 y 2025, con el objetivo de mejorar las infraestructuras, equipamientos y recursos tecnológicos de los centros docentes públicos de la localidad.

La delegada territorial, María José Martín, ha destacado que «estas inversiones reafirman el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora continua de los centros educativos, impulsando espacios más modernos, accesibles y equipados para ofrecer al alumnado las mejores condiciones de aprendizaje».

Entre las inversiones, destaca 382.692 en equipamientos informáticos en distintos centros educativos del municipio; 186.523 euros para mejorar infraestructuras en el IES Laurel de la Reina y el CEIP Isabel la Católica, fundamentalmente para la eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensor, pasarela y adecuación de aseos.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha planificado el número de unidades previstas en La Zubia conforme a un análisis detallado de la evolución demográfica, la demanda de escolarización y la disponibilidad de espacios en los centros del municipio, garantizando una oferta educativa equilibrada, eficiente y de calidad que da respuesta a las necesidades reales del alumnado y de las familias, y contribuye a una mejor organización del sistema educativo en la localidad.

Las decisiones en materia de planificación educativa se adoptan conforme a la normativa vigente, concretamente lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.