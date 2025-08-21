La Junta invierte más de 52.000 euros en reparar los daños por la DANA en el IES Diego de Siloé de Íllora La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional visita los trabajos que incluyen la demolición y sustitución de 437 metros de cornisa

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado las obras de reparación en el IES Diego de Siloé de Íllora, que sufrió graves daños estructurales durante el temporal DANA.

Con una inversión de 52.306,19 euros financiados con fondos FEDER, la intervención consiste en la demolición y sustitución de 437 metros lineales de cornisas en todo el perímetro del edificio, cuyas piezas presentaban un avanzado estado de oxidación en su armadura interna. Estas obras, ejecutadas por Construcciones Dazarsur SL con 2 trabajadores locales, tienen un plazo estimado de 2 meses.

Durante la visita, la delegada ha destacado que «esta intervención era prioritaria para garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad educativa. Las cornisas afectadas suponían un peligro real que no podíamos ignorar, especialmente en un centro con tanta actividad formativa y programas educativos«.

El IES Diego de Siloé, que atiende a 597 estudiantes y cuenta con 101 profesionales (78 docentes y 23 no docentes), es un referente en la provincia que destaca por su amplia oferta educativa que incluye Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en Ciencias/Tecnología y Humanidades/Ciencias Sociales, Formación Profesional en Gestión Administrativa y Electromecánica de Vehículos, Programas de compensación educativa y Educación Básica Especial, además de participar en numerosos programas educativos como el Programa bilingüe en inglés, Plan de Igualdad de Género, Red Andaluza Escuela: «Espacio de Paz», Transformación Digital Educativa, Programa PROA de acompañamiento escolar y Servicios esenciales para la comunidad, sin olvidar importantes servicios complementarios como Transporte escolar y Programa de acompañamiento escolar para todos los cursos de ESO.