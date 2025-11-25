Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta impulsa la conservación del olmo de montaña en Castril con la plantación de 45 nuevos ejemplares

Escolares del CEIP Nuestra Señora del Rosario de la localidad participan en la jornada de educación ambiental

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:49

«Se trata de una acción que combina ciencia, conservación y educación ambiental, reforzando una especie única en Andalucía y acercando a los escolares a ... la importancia de proteger nuestro patrimonio natural», ha destacado el delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, al inicio del acto de plantación celebrado hoy en Castril.

