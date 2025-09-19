La Junta elimina las barreras arquitectónicas en el CEIP María Zambrano de Granada La delegada de Desarrollo Educativo visita las actuaciones que mejorarán la calidad educativa de más de 120 alumnos

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, ha visitado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Zambrano de Granada, una actuación que, con una inversión de 47.576 euros, garantizará la plena accesibilidad al aula específica, aseos adaptados y pista deportiva y mejorará la inclusión educativa de todo el alumnado. La delegada ha estado acompañada por José Antonio Toribio, jefe de servicio de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

El objetivo de la visita ha sido supervisar in situ el avance de los trabajos de eliminación de barreras arquitectónicas, una actuación clave para convertir el centro en un espacio plenamente accesible e inclusivo. Durante el recorrido por las instalaciones, han comprobado el desarrollo de unas obras que se centran en adaptar y reformar varios espacios críticos para garantizar la movilidad y autonomía de todos los estudiantes, especialmente aquellos con movilidad reducida.

Entre las actuaciones, se lleva a cabo la adaptación de un aseo, la adecuación del aula de educación especial, un recorrido accesible y el ajuste de una rampa a los requerimientos técnicos de accesibilidad.

La delegada ha destacado que «esta inversión de 47.576,64 euros es un claro reflejo de nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión real en las aulas. Eliminar barreras físicas es el primer paso para construir una sociedad más justa y accesible desde la base de la educación». Asimismo, añadió que «mejorar las condiciones del centro beneficia directamente a la comunidad educativa al completo, creando un entorno donde cada alumno y alumna puede desarrollar todo su potencial».

La obra, que tiene un plazo de ejecución de dos meses y está siendo ejecutada por la empresa Construcciones y Reformas Integrales del Sur SL, da empleo a 4 trabajadores y está cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea, lo que evidencia el aprovechamiento de los recursos comunitarios para el desarrollo de infraestructuras educativas en la provincia.

El CEIP María Zambrano, con una comunidad de 121 alumnos, verá así reforzada su capacidad para atender las necesidades específicas de su alumnado, creando 2 puestos escolares perfectamente equipados y accesibles.

La visita de la delegada se enmarca en el amplio Plan de Obras de Escolarización de Verano que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está ejecutando en la provincia de Granada para el curso 2025/2026, con una inversión global que supera los 1,17 millones de euros.

Estas intervenciones, que se han llevado a cabo mayoritariamente aprovechando el periodo estival para minimizar las molestias en la actividad lectiva, se han focalizado en la mejora de la accesibilidad y la creación de espacios para Educación Especial. Junto al CEIP María Zambrano, se han realizado o se tienen previstas trece actuaciones más, 11 de ellas a través de APAE y 3 por parte de los propios centros. Aparte de 3 actuaciones en Granada capital, hay actuaciones en Albolote, Almuñécar, Churriana de la Vega, Cijuela, Fuente Vaqueros, Gualchos, Huéscar, La Zubia, Padul, Alhendín y Guadix.

El CEIP María Zambrano

El CEIP María Zambrano es un centro dinámico y comprometido que atiende a su comunidad educativa a través de una amplia oferta. Imparte enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y cuenta con una firme apuesta por la inclusión a través de su Educación Básica Especial, Aula Específica y apoyos a la integración y Audición y Lenguaje.

La comunidad educativa la forman 21 docentes y 3 personas de personal no docente, que trabajan para ofrecer una educación integral. El centro complementa su labor con servicios esenciales como Comedor y Transporte Escolar para alumnado de Educación Especial.

Además, está volcado en la innovación y la calidad educativa, participando en numerosos planes y programas como el Plan de Igualdad de Género, la Red Escuela: Espacio de Paz, el Plan Bienestar Emocional, Hábitos de Vida Saludable, PROA+ «Transfórmate», TDE (Transformación Digital Educativa) y el Programa de Atención Socioeducativa en Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS), lo que lo convierte en un referente de participación e inclusión en la capital granadina.