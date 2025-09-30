La Junta destina más de 380.000 euros a mejorar las infraestructuras y equipamiento de los centros educativos de Valderrubio La delegada territorial de Desarrollo Educativo visita el CEIP Juan Pablo I y la Escuela Infantil Arbolé del municipio

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín Gómez, junto con el alcalde de Valderrubio, Antonio García Ramos, ha visitado el CEIP Juan Pablo I y la Escuela Infantil Arbolé para conocer de primera mano las actuaciones realizadas para mejorar las infraestructuras y equipamiento educativo, que suponen una inversión total de 382.583 euros en los últimos seis ejercicios.

En concreto, la partida más significativa, de 365.130,58 euros, se ha destinado al CEIP Juan Pablo I para obras de mejora y modernización de sus instalaciones, que incluyen la instalación de un ascensor y la sustitución de carpinterías, con una inversión de 90.541 euros, y la instalación de bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica, con una inversión de 274.589 euros. También se han llevado a cabo inversiones para la pintura exterior del CEIP Juan Pablo I, para material y para 12 pantallas digitales interactivas por valor de 26.954 en el CEIP Juan Pablo I.

Según ha explicado la delegada, «estas actuaciones forman parte del amplio plan de inversiones de la Delegación Territorial en la zona del área metropolitana, que supera los 47,3 millones de euros para el periodo 2019-2025, destinados en un 87,67% a inversiones en infraestructuras educativas».

El CEIP Juan Pablo I, que cuenta con 32 docentes, 13 personas no docentes y 312 alumnos, imparte una amplia oferta educativa que abarca desde el Segundo Ciclo de Infantil y la educación primaria hasta la ESO, además de Educación Especial.

La Escuela Infantil Arbolé, por su parte, atiende al primer ciclo de Educación Infantil con 48 alumnos y 6 profesionales, ofreciendo servicios fundamentales para la conciliación familiar.

Ambos centros complementan su labor educativa con servicios como aula matinal, comedor y actividades extraescolares (escuela de música, multitaller, patinaje), y participan en destacados programas como el Plan de Igualdad de Género, Bienestar Emocional, Transformación Digital Educativa (TDE) y varios proyectos Erasmus+, lo que demuestra una apuesta continua por la innovación y la excelencia educativa.

La delegada territorial destacó que «las inversiones realizadas en Valderrubio suponen una apuesta por el futuro de su alumnado, dotándole de las mejores herramientas e instalaciones para su desarrollo integral».