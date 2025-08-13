La Junta destina más de 150.600 euros a ayudar a Carataunas y Morelábor a reparar daños por catástrofes naturales Ambos municipios fueron beneficiarios de la línea de subvenciones Feclima de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública

Los municipios granadinos de Carataunas y Morelábor han resultado beneficiarios de las subvenciones Feclima que concede la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. En total, ambos municipios han recibido 150.681,4 euros de estas ayudas en la convocatoria de 2024.

En concreto, Morelábor ha recibido 97.000,79 euros para la sustitución de tubería de abastecimiento de agua potable en Venta del Puntal mientras que Carataunas ha podido reparar el colector de la red de saneamiento y limpiar la antigua zona de acopio de basura voluminosa gracias a dos ayudas por un importe total de 53.680,61 euros.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Cooperación Municipal de la Junta con los ayuntamientos andaluces que, según ha recordado el consejero José Antonio Nieto, «son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, las primeras que tienen que dar respuesta a los vecinos con recursos escasos porque, al igual que la autonómica, la financiación local urge una reforma».

En este sentido, el delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, ha puesto en valor «el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el municipalismo, ya que en los presupuestos de este año el Plan de Cooperación Municipal alcanza la cifra récord de los 2.375 millones, más del doble de lo que se dedicaba en 2018».

Los ayuntamientos pueden solicitar hasta 100.000 euros para reparar infraestructuras públicas y restablecer servicios municipales tales como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, las estaciones depuradoras, instalaciones deportivas, educativas o culturales que sufran daños por fenómenos naturales extremos que «desgraciadamente cada vez son más habituales», ha lamentado el consejero.

Recuerda ha alabado el aprovechamiento de estas ayudas por parte de las entidades locales y «la capacidad de los ayuntamientos para gestionar estos recursos con agilidad y eficiencia, lo que demuestra que la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, siempre es útil para la ciudadanía».

Recientemente se convocaron de nuevo estas ayudas, correspondientes a 2025, para las localidades que sufrieron de nuevo temporales, inundaciones, tormentas u otros fenómenos climáticos entre el 10 de junio de 2024 y el 22 de junio de este año.

El plazo para solicitarlas en 2025 se cerró el pasado 29 de junio y actualmente la secretaria general de Administración Local de la Consejería está analizando los proyectos y la documentación presentada por los ayuntamientos para resolverlas en los próximos meses.

El delegado ha recordado que, además de las subvenciones de la línea Feclima, el año pasado la Junta activo dos veces el Decreto de DANA para atender daños de mayor cuantía mediante la declaración de municipios afectados por parte de la Consejería de Presidencia y la gestión de fondos para éstos por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

