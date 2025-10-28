La Junta ayuda al Ayuntamiento de Almegíjar a mejorar equipamientos públicos y redes de abastecimiento y saneamiento El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública visita las obras en el municipio y su pedanía de Notáez

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Públcia ha invertido 113.000 euros desde 2019 para que el municipio alpujarreño de Almegíjar y su pedanía, Notáez, puedan mejorar sus infraestructuras municipales; en concreto las obras de ampliación del cementerio y de mejora del abastecimiento y saneamiento, según ha explicado el delegado territorial, Luis Recuerda, durante la visita a estos pueblos de la Comarca de La Alpujarra granadina.

Recuerda ha destacado que «el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho una apuesta firme por el municipio de Almegíjar, un municipio pequeño con unos 330 habitantes, distribuido en dos núcleos, Almegíjar y Notáez, con una inversión importante que se centra, fundamentalmente, en actuaciones en las infraestructuras municipales».

El delegado se ha referido a las obras que se llevan a cabo con el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) «que en el pasado ejercicio han permitido renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en el anejo de Notáez» y a las actuaciones con cargo a las subvenciones de la línea MEINFRA que la Consejería, con las que se han realizado obras de ampliación y mejora del cementerio del núcleo de Almegíjar, que estaba totalmente colmatado y sin posibilidad de crecimiento.

En las obras que se han llevado con cargo con el PFEA han trabajado 18 personas desempleadas y se han generado más de 400 jornales, «una cifra significativa teniendo en cuenta que es un municipio muy pequeño», ha precisado el delegado.

Recuerda ha destacado que este programa «es especialmente importante para fijar población al territorio en municipios pequeños y con tasas de desempleo elevadas».

