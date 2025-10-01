La Junta ayuda al Ayuntamiento de Alicún de Ortega a remodelar la pista de pádel y el campo de fútbol El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública visita el municipio donde la Consejería ha invertido 380.000 euros

Ideal Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:51 Comenta Compartir

El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, ha visitado las obras que ejecuta el Ayuntamiento de Alicún de Ortega con el Programa Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y MEINFRA que ayudan al municipio a mejorar sus infraestructuras municipales como el campo de fútbol y la pista de pádel.

El delegado ha resaltado que «las inversiones que la Junta de Andalucía lleva realizando en Alicún de Ortega se elevan a casi 380.000 euros desde que gobierna Juanma Moreno» y ha destacado actuaciones «pequeñas pero importantes para el municipio como la remodelación del campo de fútbol y la pista de pádel, la adecuación de la piscina municipal, mejoras en edificios municipales, en el parque municipal, acerado, etc.».

«Además de dotar al municipio de nuevas infraestructuras y equipamientos, el PFEA crea empleo entre los vecinos. Solo en las obras del año pasado se generaron 66 empleos y más de 1.000 jornales para completar las peonadas de los trabajadores del campo», ha subrayado el delegado.

Recuerda ha destacado la importancia del PFEA para los municipios pequeños como Alicún de Ortega, que tiene apenas 450 habitantes y una tasa de paro del 21,7 por ciento, ya que es un programa que crea empleo en el medio rural «contribuyendo a fijar población al territorio y, por tanto, contrarrestar la despoblación; a la vez que mejora los servicios municipales».

En este sentido, ha recordado que la Junta ha puesto en marcha la primera Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía con 480 municipios de acción preferente, 117 de ellos en la provincia de Granada. «Alicún de Ortega es uno de los 59 que se han clasificado como de prioridad media en función de los indicadores de despoblación que presenta», ha señalado el delegado Territorial.

«Así, es uno de los municipios sobre los que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede conocer los servicios y las oportunidades que ofrece a través del portal https://vivemasandalucia.es/, que pusimos en marcha el 16 de septiembre para dar a conocer la calidad de vida de la Andalucía rural», ha señalado.

Recuerda ha explicado que allí pueden ver «que hay 186 viviendas vacías en el municipio, que dispone de centro de salud y de conexión 4G. El objetivo es poner en contacto la oferta de nuestros municipios con la demanda de personas interesadas en cambiar la gran ciudad por la calidad de vida de entornos como el de Alicún de Ortega».

Temas

Alicún de Ortega