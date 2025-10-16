La Junta adjudica el servicio de funcionamiento del Centro de Visitantes Puerto Lobo El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada asiste a la presentación del nuevo proyecto de gestión de este equipamiento ambiental, adjudicado por un importe de 54.450 euros

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), ha adjudicado el servicio de funcionamiento del Centro de Visitantes Puerto Lobo, ubicado en el municipio de Víznar, a la empresa REDONDEL Servicios Ambientales SCA, entidad que asume la gestión de este equipamiento público durante los próximos dos años.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Granada, Manuel Francisco García, ha asistido a la presentación del nuevo proyecto de gestión, en un acto que ha contado con la presencia del equipo técnico responsable del centro y representantes de la empresa adjudicataria. Durante su intervención, García ha destacado que «la nueva adjudicación reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia, ofreciendo a la ciudadanía un espacio que combina información, aprendizaje y una experiencia memorable en el corazón del Parque Natural Sierra de Huétor».

El contrato, formalizado el 27 de agosto, tiene una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales, y cuenta con un importe de adjudicación de 54.450 euros. Según ha detallado el delegado territorial, se trata de un contrato de servicio que incluye tres líneas de actuación fundamentales: información y recepción de visitantes, dinamización ambiental y venta de artículos en la tienda del centro.

Un espacio emblemático en el corazón del Parque Natural Sierra de Huétor

El Centro de Visitantes Puerto Lobo se encuentra a 1.265 metros de altitud, en el término municipal de Víznar, uno de los siete municipios que conforman el Parque Natural Sierra de Huétor junto a Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor Santillán y Nívar. Con una ubicación estratégica y excelentes vistas del entorno, este equipamiento constituye la puerta de entrada al parque natural, ofreciendo al visitante una experiencia inmersiva que conecta con la esencia de la sierra y sus valores naturales.

Su exposición permanente e interactiva recorre la historia geológica del paisaje kárstico, modelado por la acción del agua sobre la roca caliza, permitiendo comprender la formación de cuevas y manantiales que han abastecido a la región desde la época musulmana. Asimismo, el centro destaca la biodiversidad singular del espacio protegido, con ejemplos de su flora y fauna características.

Además de su función expositiva, el Centro de Visitantes cumple un papel esencial como punto de partida para numerosas rutas de senderismo señalizadas que permiten descubrir los tesoros naturales del parque, desde sus pinares y encinares hasta sus fuentes, miradores y restos históricos.

Servicios de atención, dinamización y promoción

Con la nueva adjudicación, el equipo de profesionales de REDONDEL Servicios Ambientales SCA será el encargado de garantizar el funcionamiento del centro, ofreciendo un servicio integral de información, orientación y dinamización para los visitantes. El servicio de información y recepción incluye la atención directa al público y la provisión de datos actualizados sobre el parque, sus senderos y actividades, desarrollándose con un horario de apertura de jueves a domingo, de 9:00 a 15:00 horas, especialmente enfocado en los fines de semana y periodos de mayor afluencia.

El servicio de dinamización se traduce en una programación anual de actividades concebida para acercar los valores del Parque Natural Sierra de Huétor a distintos públicos. Dentro de esta programación, el Plan Local ofrece propuestas principalmente gratuitas dirigidas a la población de los municipios del entorno; el Plan Regional integra iniciativas como «Naturaleza y tú» y «Naturaleza para todos», orientadas respectivamente a centros escolares y asociaciones de personas con discapacidad, fomentando la educación ambiental y la accesibilidad; y el Plan Propio contempla actividades bajo demanda, financiadas por las personas usuarias, que amplían la oferta y la adaptan a diferentes intereses y perfiles.

Asimismo, el centro dispone de un espacio de tienda que promueve el consumo responsable y el apoyo a los productos locales, con dos líneas diferenciadas: los artículos de la marca «Espacios Naturales de Andalucía», impulsada por la Consejería, y los productos artesanales y del territorio, muchos de ellos certificados por el CAAE u otras acreditaciones ambientales. Las instalaciones cuentan además con una zona de descanso y cafetería, con terraza al aire libre, donde los visitantes pueden disfrutar de bebidas y aperitivos en un entorno natural privilegiado.

Compromiso con la educación ambiental

Durante la visita, el delegado territorial ha subrayado que el Centro de Visitantes Puerto Lobo «es una herramienta clave para la educación y sensibilización ambiental, al tiempo que fomenta un turismo sostenible que contribuye al desarrollo socioeconómico de la comarca».

Con su nueva gestión, el centro se consolida como un referente provincial en divulgación y conservación, un espacio donde naturaleza, conocimiento y participación se dan la mano para impulsar una relación más respetuosa con el entorno.

«La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, seguirá apostando por la gestión responsable de sus equipamientos ambientales, acercando los valores de nuestros espacios naturales a todos los públicos y promoviendo su disfrute desde la sostenibilidad», ha concluido García.