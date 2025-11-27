Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta acerca la digitalización y la inteligencia artificial a los territorios rurales de Granada

La delegada de Desarrollo Educativo y Universidad inaugura en Baza un ciclo de jornadas organizadas por Andalucía Emprende para mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas rurales

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:38

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada, María José Martín, y el alcalde de Baza, ... Pedro Justo Ramos, han inaugurado hoy en este municipio un ciclo de jornadas formativas tituladas 'Emprender en clave de IA en el medio rural', que ha organizado Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la finalidad de acercar la digitalización y la inteligencia artificial a los territorios rurales de la provincia de Granada.

