Un juez pide investigar a la familia de la exalcaldesa de Maracena por presunta prevaricación La denuncia de un grupo político señalaba un supuesto enriquecimiento a través de actividades ilícitas

M. P. Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha rechazado el recurso presentado por la exalcaldesa de Maracena Berta Linares (PSOE) contra una providencia del mismo juzgado en el que se acordó investigar el patrimonio de familiares y personas del entorno de la exalcaldesa para determinar si se beneficiaron de actividades presuntamente ilícitas.

Este procedimiento se inició a raíz de la denuncia del partido Quiero Maracena, que sugería la posibilidad de que Berta Linares había cometido delitos de prevaricación, malversación y fraude. La Guardia Civil reunió pruebas documentales, instruyó un atestado y a partir de ahí el juez acordó investigar el patrimonio de la familia de la exalcaldesa.

Su defensa recurrió con el argumento de que se trataba de una investigación prospectiva y que suponía «malgastar recursos públicos». Sin embargo, el propio fiscal ha replicado con dureza este argumento y ha llegado a calificar como «sarcástico» acusar de despilfarro a la fiscalía, cuando lo que precisamente se investiga es el presunto uso indebido de fondos públicos en el Ayuntamiento de Maracena.

La jueza ha hecho suyos los razonamientos del fiscal del caso y ha ordenado continuar con la investigación, en un auto que puede ser recurrido ante la Audiencia.