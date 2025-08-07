Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una joven sufre un grave traumatismo tras el golpe de un novillo en el traslado de toros a los encierros de Gor

El suceso ocurrió este miércoles sobre las 13 horas

Ideal

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:14

Una joven sufrió un grave traumatismo este miércoles sobre las 13 horas en La Calahorra durante el traslado de unos toros a los encierros de Gor, en Guadix. Según ha podido saber este periódico, la mujer iba andando junto a su pareja y, tras el movimiento extraño de un caballo, se asustó, salió corriendo y uno de los novillos la golpeó.

En ese momento, la mujer perdió el conocimiento y la llevaron al Hospital de Guadix, desde donde fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada debido a su gravedad.

Los encierros de Gor son unos de los más antiguos de España y coinciden con las fiestas patronales en honor a San Cayetano. Según el ayuntamiento, sus orígenes se remontan a 1622 y se celebrarán del 8 al 10 de agosto.

