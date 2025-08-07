Una joven sufre un grave traumatismo tras el golpe de un novillo en el traslado de toros a los encierros de Gor El suceso ocurrió este miércoles sobre las 13 horas

Una joven sufrió un grave traumatismo este miércoles sobre las 13 horas en La Calahorra durante el traslado de unos toros a los encierros de Gor, en Guadix. Según ha podido saber este periódico, la mujer iba andando junto a su pareja y, tras el movimiento extraño de un caballo, se asustó, salió corriendo y uno de los novillos la golpeó.

En ese momento, la mujer perdió el conocimiento y la llevaron al Hospital de Guadix, desde donde fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada debido a su gravedad.

Los encierros de Gor son unos de los más antiguos de España y coinciden con las fiestas patronales en honor a San Cayetano. Según el ayuntamiento, sus orígenes se remontan a 1622 y se celebrarán del 8 al 10 de agosto.

