Las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña conceden la Cereza de Oro 2025, a título póstumo, al duque de San Pedro de Galatino «En el año del centenario del Tranvía de Sierra Nevada, no podíamos dejar de reconocer a este visionario del turismo y defensor férreo de nuestra tierra», señala el alcalde, Jose Robles. Recogerá el galardón la heredera del título, Teresa de Medinilla y Bernales

Las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña regresan fieles a su cita con el mes de julio, en honor al momento álgido de recolección del que ya es conocido como el oro rojo de Güéjar Sierra. Este año, coincidiendo con su XV edición, Ayuntamiento y Asociación de Empresarios 'Vereda de la Estrella' se han empleado a fondo con una programación en la que destaca la concesión de la Cereza de Oro 2025, a título póstumo, a don Julio Quesada-Cañaveral, duque de San Pedro de Galatino.

«En el año del centenario del Tranvía de Sierra Nevada, no podíamos dejar de reconocer a este visionario del turismo y defensor férreo de Granada y, en particular, de Sierra Nevada que, en nuestra opinión, no goza del reconocimiento que merece», señala el alcalde, Jose Robles, al tiempo que desvela que recogerá el galardón la heredera del título, Teresa de Medinilla y Bernales, duquesa de San Pedro de Galatino.

La entrega del que es el máximo galardón que concede Güéjar Sierra tendrá lugar el martes 22 de julio, a las 11:30 horas, en el Palacio de los Condes de Gabia, en Granada. Antes, Corporación Municipal de Güéjar Sierra y la homenajeada realizarán una ofrenda en la Catedral de Granada, donde descansan los restos del duque de San Pedro. Colaboran en el acto de la Federación de Hostelería y Turismo y la Diputación de Granada.

En el mismo acto de Condes de Gabia, la Asociación de Empresarios realizará su homenaje anual, que tiene carácter local, a Carnicería Conchi Medina, la empresa más antigua en activo de Güéjar Sierra y referente de la chacinería tradicional durante más de 75 años.

Programación y cartel

La presentación de las Jornadas, este viernes 11 de julio, ha consistido en una acción promocional en la Fuente de las Batallas de Granada en la que se han vendido 400 kilos de cerezas en poco más de una hora. La programación consta de una veintena de propuestas pensadas para todos los públicos, «para los güejareños y también para visitantes, ya que uno de los objetivos es atraer turismo a nuestro pueblo», apunta la portavoz del Gobierno y concejal de Turismo, Elisabeth García Calvente.

«Este año sacaremos los fogones a nuestra Plaza Mayor con un Gastrofestival, Cocina en vivo con chefs como Enrique Sánchez, cocinero presentador de 'Comételo', y Jesús Bracero, fundador de ARTCUA, Arte Culinario Andaluz». Será viernes el 18 de julio, a partir de las 19:30 horas.

Gastrofestival habrá también en los 17 establecimientos hosteleros que, durante todas las Jornadas, es decir, del 11 al 27 de julio, ofrecerán tapas, platos, postres e incluso cócteles con la cereza güejareña como ingrediente estrella. ¿Un ejemplo? La paletilla de choto a la cereza.

El público infantil es uno de los protagonistas de las Jornadas con iniciativas como un taller de chocolate a cargo del maestro chocolatero Miguel Ángel Rodríguez, de 'La Virgitana', de Berja, en la Plaza de la Iglesia, y el concierto del músico mago QuiqueMago en Plaza Nueva.

Eso sin perder de vista iniciativas tan especiales como la Experiencia Astronómica en el Mirador del Monte Ahí de Cara, el Concurso 'Come Cerezas hasta que te hartes', ya un clásico, y el 9º Cereza Freshtival que traerá a Güéjar Sierra a Tam Tam Go!!, Miguel Costas, ex de Siniestro Total y la dj Noe Morillas.

El cartel de esta XV edición es obra de la ilustradora granadina Ana Burgos Baena. «Me atraía la imagen de una persona contemplando el Veleta y la Alcazaba, reflejados sutilmente en sus gafas, como si llevara el paisaje en la mirada. La decoración de cerezas y flores de cerezo acompaña naturalmente esta escena por el momento de recolección que estamos viviendo en Güéjar y como homenaje también a la mujer cerecera», expresa.