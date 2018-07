«Si a alguien le molesta ver mi psoriasis, que mire para otro lado, yo no voy a dejar de mostrarla» Celia Requena, la influencer de Guadix que dice adiós a los complejos MARINA GINÉS Domingo, 29 julio 2018, 02:12

Hoy en día todos envidiamos a las chicas de moda de Instagram. Viajes, fotografías de ensueño, cuerpos de escándalo, productos «gratis»... están a la última en cosméticos y moda y comparten una inmensidad de fotografías de comidas deliciosas, que todos querríamos degustar. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Detrás de todo este mundo de felicidad y belleza, hay personas. Personas con sus problemas y con sus defectos, como otras. Celia Requena, más conocida como '@celia_dalmatita', es un ejemplo de esto. Esta chica de Guadix, con solo 28 años, cuenta con casi once mil seguidores en Instagram.

La accitana trabaja desde casa, llevando la contabilidad y las redes sociales de algunas empresas, además compagina todo esto con su labor como modelo de fotografía y como influencer. Pero Celia es mucho más que una influencer de moda. Dalmatita, como se hace llamar en redes, es el nombre que usa para hacer referencia a su enfermedad. La influencer tiene una variante muy rara de psoriasis que se produce a través de la bacteria streptococcus. Esto hace que el 80% de su cuerpo esté cubierto por heridas. Precisamente esta es una de sus peculiaridades como instagramer: Celia no cubre su psoriasis en las fotografías que comparte y es activista del movimiento 'body positive', en el que instagramers de todo el mundo reivindican los defectos como algo bello. «Aunque, a mi no me gusta llamarlo defectos», confiesa Celia. Esta forma de ver el mundo y de compartirlo en sus redes la ha catapultado a la fama como influencer.

Las imágenes que comparte sobre su enfermedad y como afecta esta en su cuerpo, impactó al 'Daily Mail', un famoso periódico británico que se hizo eco de su historia hace un año y medio y publicó un reportaje sobre la granadina. «Me acosté un día teniendo dos mil seguidores y me levante teniendo casi seis mil» cuenta Celia sorprendida. «Yo no sabía qué estaba pasando. Tenía un montón de mensajes y la gente no paraba de preguntarme por la psoriasis, fue una locura«.

Después de esto, periódicos de Nueva York o Miami, contactaron con Dalmatita para entrevistarla. Incluso el canal de Estados Unidos Barcroft TV de MTV, le realizó un breve documental para contar su historia. Fue así como se dió cuenta de que a través de sus redes sociales podía ayudar a otras personas que estuviesen sufriendo lo mismo que ella. Celia recibe mensajes de gente que padece su misma enfermedad y sienten pudor o complejo de las marcas que tienen en su piel.

«La gente es muy cruel, a mí llegaron a decirme que tenía lepra o sida y me hacían bullyng en el instituto. Creían que podía contagiarles algo. Si yo hubiese hecho caso de estos comentarios, hoy día no podría salir a la calle, ni vestirme como me visto». Por eso, Celia quiere mostrar su apoyo a los afectados por la psoriasis. Ayudarles a ver que no hay que tener complejos, que no pasa nada por dejar al descubierto sus marcas: «Si a alguien le molesta ver mi psoriasis, que mire para otro lado, pero yo no voy a dejar de mostrarla».

Dalmatita ha sido un gran apoyo para muchos jóvenes que tambien sufren esta enfermedad. Las secuelas visibles de la psoriasis hace que muchas personas le confiesen a esta influencer, que llevan meses sin salir de casa. «La satisfacción más grande del mundo es que me digan que han conseguido salir o que han estado en la playa, gracias a los consejos y a las conversaciones que tienen conmigo». En la actualidad Celia da seminarios para ayudar a gente con enfermedades raras y colabora con la asociación española: Accción Psoriasis.

Los comienzos

Cuando Celia empezó con su enfermedad no conocía a nadie con problemas en la piel, ni mucho menos con psoriasis. «Sentía que nadie podía comprenderme». Por eso sabe lo importante que es tener un apoyo que entienda el sufrimiento que implica esta enfermedad. «Mi primer brote de psoriasis fue a los 16 años«, recuerda. Al principio ni si quiera los médicos sabían decirle un diagnóstico. Primero le dijeron que era una intoxicación alimentaria, luego unos hongos, incluso llegaron a barajar la posibilidad de que tuviese cáncer de piel. »Cuando me diagnosticaron psoriasis, lo primero que hice fue irme de fiesta con mis amigos«. Pero los comienzos fueron duros. »Tuve que pasar por un largo proceso hasta encontrar un tratamiento«, desvela.

La psoriasis de Celia es una variante muy rara y casi desconocida de la enfermedad y en uno de sus últimos brotes fuertes en 2017 ha llegado incluso a denunciar al hospital de Guadix por negligencia médica. Le recetaron una dosis demasiado alta de corticoides, un medicamento totalmente contraindicado para su la psoriasis, que le hizo estar un año y medio con graves problemas de salud. «Yo puse la denuncia sobre todo para que no le vuelva a pasar a nadie más». Celia perdió su trabajo como contable de una empresa y tuvo principio de ictus a raíz de esta negligencia. De hecho, aún le quedan secuelas. Ahora estabiliza su psoriasis con una alimentación adecuada y productos naturales. «Decidí rechazar el último tratamiento», confiesa.

También fue difícil para la gente de su entorno. «Al tener una enfermedad tan visible la gente pensaba que podía ser contagioso (...) el socorrista de una piscina pública me prohibió bañarme si no le daba un certificado de que no era contagioso«. Ahora Celia lleva siempre encima un certificado médico que indica que su enfermedad no puede producir ningún tipo de contagio. «Siempre que voy a un spa o a una piscina nueva informo antes, aunque ahora muchos me dicen que no hace falta».

Hoy en día la psoriasis es más visible que cuando Celia empezó. De hecho, incluso la celebrity Kim Kardashian ha confesado padecer esta enfermedad. Por eso nuestra influencer cree que es necesario visibilizarla. «Lo más importante de una enfermedad es estar fuerte mentalmente. A mi las críticas nunca me han afectado, pero otras personas no quieren salir de casa y llegan a tener depresión».

Dalmatita con sus redes sociales hace que muchas personas sepan como actúa la psoriasis y así no tengan miedo cuando la vean y no rechacen a alguien por miedo a contagiarse. Pero a pesar de su popularidad y del cariño que le dan sus seguidores también confiesa que recibe muchas críticas por mostrar su enfermedad. «Han llegado a decirme que borre esas fotos que les dan asco. Han llegado a decirme que me muera». Sin embargo, la influencer granadina piensa que le recompensa mucho más el apoyo que ha encontrado y toda la gente que la quiere a raíz de convertirse en 'Dalmatita. Además, tiene un gran apoyo por parte de sus familiares y amigos. «Vivo en un pueblo y para alguna gente es difícil de encajar, el ver a la vecina de arriba desnuda en Instagram«, bromea Celia.

«Ahora mismo yo no vivo de esto», descubre Celia, pero en un futuro próximo se plantea organizar reuniones de apoyo e incluso formarse para dar un apoyo más profesional. «Me gustaría ofrecer una ayuda más personal y seguir colaborando con marcas de cosméticos y productos naturales que ayuden a gente con problemas de piel», concluye.