Una Inspectora de Educación de la Junta en el pregón de las fiestas de su pueblo Guadalupe Valdés Vílchez, coordinadora de Educación en la zona de Huéscar-Baza, ha sido designada por el Ayuntamiento de Dúrcal, presidido por Julio Prieto, para dar el discurso de inicio de las fiestas

Rafael Vílchez Martes, 12 de agosto 2025, 16:17 Comenta Compartir

La inspectora de Educación de la Junta de Andalucía perteneciente a la Delegación Territorial de Granada, Guadalupe Valdés Vílchez, será este año la pregonera de las Fiestas de su pueblo de Dúrcal en honor a San Ramón Nonato, el día 24 de este mes de agosto. El acto comenzará a las nueve y media de la noche en el Parque de la Estación. Es costumbre en Dúrcal pronunciar el pregón unos días antes de las fiestas, que este año comenzarán el día 28 y finalizará el 31. El Ayuntamiento de Dúrcal, presidido por el muy eficaz, campechano, astuto y trabajador, Julio Prieto Machado, a través de la concejalía de Fiestas, a cargo de Ángela Ruiz, ha organizado un programa festivo variado, bonito y familiar. La teniente de alcalde se llama Elena Megías y la responsable de comunicación es Laura Fernández.

Guadalupe, nacida en Dúrcal hace 48 años, estudió en las escuelas de Dúrcal con doña Blanca, don Mateo, doña Julia, don Andrés, don Antonio Serrano… A todos los recuerda con mucho cariño. Después pasó al Instituto Alonso Cano de Dúrcal y más adelante hizo Magisterio en Granada capital. Cuando acabó las oposiciones hizo Psicopedagogía. En Ventas de Zafarraya, Moreda, Estepona… trabajó de interina. Más adelante estuvo en centros de Dúrcal, Motril, La Rábita y Albuñol. En Monachil estuvo de profesora once años, cuatro de ellos ejerciendo también de directora. Hace unos años estudió para poder ser Inspectora de Educación y tras estar estudiando duramente durante dos años y medio aprobó y su primer destino fue Jaén, después, la zona de Churriana y últimamente es coordinadora de la zona Huéscar-Baza.

Guadalupe, hija de Guadalupe (mi querida hermana ya fallecida) y de Juan Antonio Valdés 'El de la Auto Escuela', ya jubilado, tiene dos hijos como dos soles: Pedro y Daniel. Su hermana Lidia es maestra en Cozvíjar, y su hermano, Juan Francisco, es transportista. Guadalupe se siente muy orgullosa de ser de Dúrcal. Actualmente reside en Armilla pero siempre que puede se acerca a su terruño. Guadalupe fue reina de las Fiestas de San Ramón en 1998. Ese año actuó el grupo Bordón 4. La inspectora o inspector de Educación se caracteriza por su papel de supervisión, evaluación y control del sistema educativo. Su trabajo implica velar por el cumplimiento de la normativa educativa, supervisar el funcionamiento de los centros y la labor docente, y participar en la mejora continua de la calidad educativa. Además, deben actuar con ética profesional, imparcialidad y objetividad, manteniendo la confidencialidad necesaria. Guadalupe lleva todo esto a rajatabla para cumplir con su trabajo.

En las Fiestas de San Ramón habrá, entre otras cosas, lo siguiente: concurso de tortillas de patatas; exposición de carocas; pública de fiestas; concurso de paellas; paulo; dianas y conciertos por la afamada Agrupación Musical Virgen del Carmen de Dúrcal; fútbol; misas; degustación de chumbos y anís con pestiños; concierto a cargo de la gran Banda Amigos de la Música; concurso de migas; procesión (día 31 con salida a las nueve de la noche); ferias de día; campeonato de dominó; actuación de la gran Orquesta 'La Tentación'; juegos en el recinto del 'Mercadillo'; campeonato de mocho; concurso de lanzamiento de azada; carrera de bici con hormigonera; veladas musicales y muchísimas más. También Dúrcal celebra en agosto actividades culturales y pre-fiestas. Las fiestas de Dúrcal son una ocasión importante para la comunidad, donde se combinan elementos religiosos y festivos para celebrar su identidad y patrimonio cultural.