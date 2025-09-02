Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar Un trabajador acudió a sofocar el incendio y fue atendido en el lugar por precaución

Un trabajador de un supermercado de Mercadona tuvo que ser atendido por inhalación de humo después de que un coche comenzara a arder en el parking del establecimiento en Híjar, situado en la calle Menorca, aunque no fue necesario su traslado a ningún centro sanitario al ser una afección muy leve. El fuego se produjo sobre las 21.20 horas de la noche en la rampa del aparcamiento del establecimiento cuando un cliente salía de hacer la compra.

El servicio de emergencias 112 movilizó a Bomberos de Granada, Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y a los servicios sanitarios del 061. A su llegada, los bomberos señalaron que un trabajador, un hombre de 52 años, había acudido a sofocar el incendio y había inhalado humo, pero había conseguido controlar las llamas, por lo que su labor consistió en refrescar y evacuar el humo del aparcamiento. El trabajador fue atendido por los sanitarios en el lugar del suceso sin necesidad de acudir a un centro sanitario.

El suceso causó mucho revuelo, pero se solucionó rápido y no se vieron afectados otros vehículos que había aparcados en el interior del supermercado. Los propietarios de los mismos pudieron retirarlos sin problema.

Al ser un trabajador el atendido por los servicios sanitarios, el 112 dio aviso a Inspección de Trabajo del suceso.

