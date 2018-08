Hoteleros del interior de la provincia de Granada ven «flojo» el cierre de agosto Un hombre fotografía Pampaneira. / RAFAEL VÍLCHEZ La ocupación media roza el 75%, 15 puntos menos que el año pasado, y acusan del descenso al interés por la playa y los apartamentos turísticos ROSA SOTO GRANADA Jueves, 16 agosto 2018, 13:35

Los hoteleros de las comarcas granadinas de interior no están tan contentos como los de Costa Tropical y aunque algunos rozan prácticamente el lleno, la mayoría coincide en que el cierre de la segunda quincena de agosto se prevé «floja» en comparación con la misma fecha en 2017. La ocupación media se sitúa en el 75%, mientras que el año pasado superaba el 90%, según explican varios miembros del gremio, que sospechan que parte de este descenso se debe a la preferencia por la playa en esta época del año y al auge de los apartamentos turísticos.

En la comarca de Alhama, reconocida por sus baños termales árabes, las previsiones están a medio gas. La gerente del Balneario Alhama, Ámala Fernández, asegura que este verano está siendo más «flojo» porque las reservas a duras penas alcanzan el 75%, a la vez que recuerda que el año pasado por estas fechas eran 15 puntos superiores. «Los apartamentos turísticos están haciendo mucho daño al sector y muchos de estos negocios están montados por ingleses y daneses», señala Fernández, quien destaca que las propiedades de estas aguas termales, el paisaje y las rutas naturales son el principal reclamo.

Esta opinión la comparte Yolanda Moya, responsable de reservas de la Hacienda Señorío de Nevada, en el Valle de Lecrín, quien considera que la última quincena del mes de agosto mantendrá la tendencia de las dos primeras semanas. «El mes está yendo flojito en general, aunque los fines de semana los resultados son mejores», comenta. Para Moya, la causa principal de este bajón es «el auge de los pisos turísticos», así como «la emergencia de otros destinos turísticos como Marruecos y Turquía».

Algo de optimismo

El entorno natural de la Alpujarra se define como uno de los paisajes más atrayentes para quienes huyen del estrés de la ciudad y prefieren la montaña a la playa. Hoteleros de Capileira, Bubión y Pampaneira se muestran satisfechos con una ocupación cercana al 80%, aunque durante la primera quincena del mes se situaba entre el 90 y el 95%. Aún así, desde Hotel Poqueira se muestran optimistas y esperan remontar con las reservas de última hora, opinión que comparten en Hotel Villa de Bubión, al considerar que cada vez son más las personas interesadas en el senderismo y en hoteles rurales de calidad, con servicios y complementos que no pueden ofrecer los apartamentos turísticos.

En Hotel Castillo Lanjarón consideran que esta temporada está yendo peor, con un número de reservas más bajo que el año pasado, que roza el 70% y que ven irrecuperable, pues la reserva del mes de agosto se suele hacer con más antelación y –opinan– si no se ha reservado ya, es más difícil que lo hagan de improviso. Este pensamiento lo comparte el responsable de las reservas del Hotel Cuevas Abuelo Ventura, en Guadix, quien tampoco quiere facilitar su nombre pero recalca que este mes es algo más flojo, de la misma forma que cree que en septiembre «la cosa irá a peor con los gastos escolares que tienen las familias». Por su parte, la dueña de Cuevas de Rolando, María Rojas, discrepa y asegura que están al completo sobre todo por el interés de los turistas internacionales procedentes de Tailandia, Alemania y Holanda.

Más en el interior

Las rutas de senderismo y los paisajes naturales de Loja, Los Montes, Huéscar y Baza no dejan indiferente a nadie, de ahí que los niveles de ocupación mantengan un pulso constante con quienes dudan viajar a la costa. La responsable de reservas del Hotel Manzanil, María Teresa Cebrián, en Loja, dice que la competencia de los apartamentos turísticos no ha llegado todavía a esta zona y señala que espera cerrar agosto con una ocupación del 50%, una cifra baja porque se acercan las fechas del regreso a la rutina. Por su parte, Pilar Pérez, la gerente de La Nava, en Los Montes, sí que remarca una tendencia de descenso que se mantendrá hasta final de mes. «Este año no está siendo igual de bueno que el pasado», destaca y atribuye esta caída más al «tiempo inestable» que a los apartamentos turísticos.

En el lado opuesto parecen estar los hoteleros de Huéscar y Baza, quienes señalan tener una ocupación entre el 80 y el 90% y prevén continuar con estos porcentajes al finalizar el mes. Al menos esta es la conclusión que transmiten desde el Hotel El Maño y el Hotel Anabel, que de momento se mantienen al margen de la posible interferencia de los pisos turísticos y prefieren destacar los atractivos naturales de la zona como reclamo para los turistas en esta temporada de vacaciones veraniegas.