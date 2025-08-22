Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hotel Finca La Bobadilla, en la sierra de Loja

El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen

La cadena propietaria muta el código postal del establecimiento con la única estrella Michelín a Málaga por una cuestión de marketing y para potenciar la finca

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:20

Cuando era propiedad de la cadena Barceló, para reservar por teléfono se marcaba un 958, pero el número del hotel de lujo Finca La Bobadilla ... tiene ahora prefijo de Málaga y dirección postal en la Carretera Salinas, en el término de Archidona. El pasado mes de enero el hotel de lujo enclavado en la Sierra de Loja –el icono del lujo en Granada que cuenta con el único restaurante con estrella Michelín de la provincia– pasaba a manos de la cadena de restaurantes y hoteles de lujo Único Hotels, que decidió cambiar la dirección. Es, según explican una cuestión de marketing, para potenciar toda la finca que tiene la entrada en Málaga, según explican a IDEAL desde la cadena.

