El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen

Cuando era propiedad de la cadena Barceló, para reservar por teléfono se marcaba un 958, pero el número del hotel de lujo Finca La Bobadilla ... tiene ahora prefijo de Málaga y dirección postal en la Carretera Salinas, en el término de Archidona. El pasado mes de enero el hotel de lujo enclavado en la Sierra de Loja –el icono del lujo en Granada que cuenta con el único restaurante con estrella Michelín de la provincia– pasaba a manos de la cadena de restaurantes y hoteles de lujo Único Hotels, que decidió cambiar la dirección. Es, según explican una cuestión de marketing, para potenciar toda la finca que tiene la entrada en Málaga, según explican a IDEAL desde la cadena.

Un detalle que parece anecdótico pero que, por lo que significa para Granada y su promoción turística, ha generado susceptibilidades. Tampoco ha pasado desapercibido para los granadinos que han tenido el privilegio de hospedarse en el hotel y han fruncido el ceño al ver Málaga en la factura. La cadena Único Hotels ha sido transparente, desde el principio. «Estamos encantados de dar la bienvenida a Finca La Bobadilla (Málaga) a la familia Único Hotels», anunciaba la cadena tras la compra. No escondieron dónde pretendían ubicarla. Pero poner esta dirección no quiere decir, aseguran, que sean menos granadinos. Todo lo contrario, su filosofía, según explican, es vender Andalucía. En su web, las referencias a Granada no han desaparecido y hablan de Finca La Bobadilla como un «discreto paraíso de lujo entre Málaga y Granada». «En el corazón de Andalucía, entre las suaves colinas de la Sierra de Loja, se esconde este exclusivo refugio de lujo de más de 350 hectáreas, parte de la prestigiosa colección de The Leading Hotels of the World. A tan solo 45 minutos del aeropuerto de Málaga y a menos de 30 minutos en AVE de Granada y Córdoba, Finca La Bobadilla es, probablemente, una de las mejores opciones para vivir y descubrir el sur de España», dice la web.

Los impuestos, en Loja

«Seguimos dependiendo de Loja en cuestiones tan básicas como las de tipo impositivo, seguimos con una relación fantástica con las autoridades y estamos encantados de que eso siga así y así seguirá», explican a IDEAL desde Único Hoteles.

El cambio se debe a que en esta nueva etapa, según subraya la cadena, quieren poner mucho más en valor el concepto finca y las experiencias alrededor y la entrada a la finca, dada su extensión y ubicación, es término de Málaga. «La entrada es, geográficamente, por Archidona y por eso la dirección y Google están en Málaga, porque es la puerta de acceso real y uno de los pilares estratégicos de esta nueva etapa que quiere potenciar más toda esta parte experiencial y concepto luxury estate», inciden desde la cadena.

El cambio de dirección no ha pasado desapercibido en Loja donde su alcalde, el popular Joaquín Camacho, se puso en contacto con la cadena. No solo le aclararon que estaba lejos de su intención hacerle un desdén a Loja, sino que le emplazaron a una reunió personalmente para que no hubiera malosentendidos que comprometan una relación que, según el propio regidor, es mejor que nunca. De hecho, según adelantó el alcalde, están trabajando en la firma de un convenio de colaboración que incluya actividades para abrir el hotel a los vecinos del pueblo.

En Loja no se han enfadado, según asegura en alcalde, pero queda un fleco por resolver. ¿La estrella Michelín del restaurante La Finca seguirá siendo la única de Granada o pasará a engrosar la lista de Málaga, que ya tiene diez? Si el restaurante logra renovarla para la próxima edición, será la Guía Michelín la que decida a qué provincia coloca la prestigiosa estrella.

.