Una hora de angustia en Huétor Tájar que terminó con un rescate al límite y siete vidas a salvo

Los vecinos de Huétor Tájar vivieron la tarde del sábado una hora de angustia, caos y nerviosismo. Presenciaron el rescate al « límite» que salvó la ... vida a siete personas tras un incendio en una vivienda. Cuentan –aún con terror en sus rostros– cómo las llamas acorralaron a seis personas en la terraza. Otra quedó atrapada en un dormitorio.

Aunque han pasado tres días del suceso, el domicilio aún desprende olor a quemado. Alberto, uno de los policías que participó en los hechos, observa de cerca el estado del interior de la casa mientras se protege la nariz. Tuvo que ser atendido junto a otros dos agentes por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

El aviso llegó a la Guardia Civil y a la Policía Local de Huétor Tájar e Íllora hacia las 17.15 horas. Los agentes se encontraban en la rotonda de acceso al municipio para controlar la entrada al festival Espárrago Rock. Esta ubicación fue clave para llegar en solo tres minutos a la vivienda de la calle Nobles donde las llamas arrasaron todo a su paso y convirtieron en cenizas cada uno de los objetos personales de sus propietarios. «Intentamos entrar en la casa en tres ocasiones, pero la densidad del humo nos impidió subir hasta donde estaba la familia», cuenta el jefe de la Policía Local de Íllora, Antonio Cobos.

Al no poder acceder por las escaleras a la segunda y tercera planta, los agentes no dudaron en trepar por el tejado de una vivienda colindante y consiguieron así alcanzar la terraza desde donde seis miembros de la familia pedían auxilio. «Escuchábamos sus gritos y veíamos sus caras de horror, pero no sabíamos cómo ayudar», relatan los vecinos.

Los agentes pusieron primero a salvo a los tres menores. Los sacaron a través de la terraza con una escalera. Después, con ayuda de varios arneses, bajaron a los progenitores y otro de sus familiares con movilidad reducida por la fachada. «Nuestro objetivo era que ninguno de ellos sufriera ninguna lesión», añade Antonio. Los bomberos se encargaron de extinguir el fuego y rescataron posteriormente a una séptima persona que había quedado atrapada en un dormitorio de la segunda planta y que sigue hospitalizada.

En shock

Un octavo morador se encontró con las llamas cuando volvía al domicilio. «Estaba en shock, no sabía qué hacer ni era capaz de hablar», relatan los testigos presentes. Ellos mismos se encargaron de tranquilizarlo.

Los golpes de la policía alertaron a Ana María de lo que sucedía. La mujer ve desde su ventana el estado de la casa que pega a la suya y piensa en lo que podría haber sucedido si no se hubiese actuado con rapidez. «El fuego se habría extendido y estaríamos ante una tragedia», expresa. La calle Nobles está repleta de viviendas de dos y tres plantas similares. También tiene algunos vehículos aparcados en uno de los laterales.

El incendio se originó en un dormitorio de la primera planta con una ventana que da al exterior. Al parecer, fue una alargadera lo que causó las llamas. Las llamas se extendieron en cuestión de minutos por todo el domicilio y calcinaron todas las dependencias. Los restos de yeso aún cuelgan del techo. Las paredes, los trozos que quedan de muebles y electrodomésticos o incluso el suelo están cubiertos de hollín. «Es una pena ver cómo ha quedado todo», dicen los vecinos, que se han volcado en mensajes de ánimo a la familia, que reside en la vivienda desde hace décadas pues se trata de un inmueble heredado de generación en generación.

Ayuda municipal

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, explicó a IDEAL que los técnicos del Ayuntamiento acudirán hoy a evaluar los daños que ha sufrido la infraestructura y que se harán cargo de la reforma tras comprobar si los desperfectos son superficiales o afectan también a la estructura. El consistorio ya reformó hace tres años la vivienda al tratarse de una familia vulnerable.

Ahora, el principal objetivo Ayuntamiento es que esta familia pueda volver a su hogar cuanto antes.