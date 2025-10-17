El histórico empleado de Aguas de Lanjarón que se jubiló con casi medio siglo de servicio Francisco Gálvez López, comenzó a trabajar en la empresa granadina a los 14 años de edad fabricando embases de madera y se jubiló con el cargo de jefe de expediciones con 48 años de servicio

Rafael Vílchez Viernes, 17 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Francisco Gálvez López, nacido en Lanjarón hace 82 años, entró a trabajar en la empresa Aguas de Lanjarón con 13 años de edad, en 1955, y se jubiló en 2003 con 48 años de servicio. En un principio Gálvez trabajó construyendo cajas de madera para las botellas de vidrio y con el tiempo llegó a ser jefe de expediciones, teniendo contacto con todos los clientes de España. Ahora esta excelente persona se dedica a recopilar las noticias que han aparecido y siguen apareciendo en IDEAL sobre Lanjarón y los demás municipios de La Alpujarra y el Valle de Lecrín para que las conserven sus descendientes. La familia Gálvez y la de su esposa, Álvarez, es muy bien vista y considerada por los habitantes de Lanjarón. Los lanjaronenses les tienen afecto y respeto.

El primer propietario de la empresa Aguas de Lanjarón que conoció Francisco Gálvez fue Manuel Gallardo. En aquellos lejanos tiempos trabajaban en Aguas de Lanjarón 111 personas. El director general era Rafael Zurita y el director técnico Manuel Cuesta. Francisco Gálvez termino trabajando como jefe de expediciones. Gálvez tuvo contacto con todos los clientes de España que le pasaban los pedidos. El trayecto desde su casa a Aguas de Lanjarón lo realizó primero en bicicleta, después en una moto y después en otra moto de pequeña cilindrada. Francisco, que tiene un hermano llamado Juan, estudió en el Colegio de la Santísima Trinidad. Su padre, Francisco, mutilado de guerra, trabajó en Correos y después de guardia municipal. Su madre Isabel vendió fruta en un puesto del mercado.

Francisco Gálvez realizó el servicio militar en Automovilismo, en Granada capital. Se fue voluntario y estuvo sirviendo a la patria durante 18 meses. Cuando regresaba de permiso a su pueblo se iba a trabajar a Aguas de Lanjarón. Eran otros tiempos. Francisco Gálvez trabajó de carpintero haciendo embases de madera para las botellas de cristal, de ayudante de camionero, en una embotelladora y por último como jefe de expedición. Francisco contrajo matrimonio con su adorada Rafaela Álvarez Ruiz, hija del recordado José Álvarez Mérida (que vivía en 'La Rabitilla'). Estuvieron de novios siete años. Y tuvieron cuatro hijos: Isabel, que hizo la carrera de Arte Dramático; Francisco, que trabaja en la Caja Rural; Rafael, que trabaja en Aguas de Lanjarón, y Rodolfo, transportista.

Francisco Gálvez fue concejal de Cultura. También participó activamente en la creación de las Fiestas de San Juan, del Agua y del Jamón. Los primeros que pidieron trofeos para las fiestas en 1980, según recuerda Gálvez, «fueron José Antonio Reyes, Francisco López y un servidor. Estas fiestas la constituyó el Ayuntamiento de Lanjarón el 17 de septiembre de 1979. Las fiestas se fraguaron en el cortijo del concejal José Rubio, siendo el alcalde Francisco Vega. En este lugar a José Rubio, que años después llegó a ser alcalde, ideó crear unas fiestas con ánimo de adelantar un poco el verano. Después tuvimos otra reunión en la Casa de Miguel Piñar y allí se confirmó la celebración de las fiestas. Entonces había distintas delegaciones dentro de la comisión de fiestas, teniendo en cuenta que eran autónomas del Ayuntamiento», ha recordado.

Francisco Gálvez y otras personas difundieron las fiestas de Lanjarón en Radio Alpujarra (Órgiva) cuando la emisora pertenecía a la familia Ortega. También iban varias personas a Motril para hablar de ellas en la Cadena Ser. Hicieron mucho por estas fiestas Francisco Sánchez, José Jiménez 'El Moreno', Miguel 'El Negro', Juan 'El Pastelero', Antonio Morillas y su hermano Miguel, José Alonso 'El Tippi', Gallardo, Rafael 'Machaco', Luis Romero, Manuel Arredondo, Sebastián López, Yolanda Jiménez, José Antonio Ramos, Juan 'El Escayolas', José 'El Mendi', Antonio 'El Practicante', Antonio Vega, Luisa Heredia, entre otros.

Gálvez fue presidente de la Asociación de Padres de Alumnos de Lanjarón y del Instituto de Órgiva. Además, contribuyó junto con José Antonio 'El del Manolete', Francisco 'El Bañero' y otras personas en la creación de la Unión Agrícola San José S.C.A. (el molino de aceite). También representó al Club Social de Trabajadores de Aguas de Lanjarón, entre otros cargos. Gálvez también está escribiendo un libro para su familia sobre el Balneario y Aguas de Lanjarón. Francisco Gálvez es un hombre entrañable, sentimental y admirable. Francisco Gálvez Es una persona que no se cansa fácilmente, caracterizada por ser laboriosa, tenaz y diligente.