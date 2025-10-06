Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
M. D. Martínez

Güevéjar vivirá un día histórico con la Virgen de las Angustias como Alcaldesa Perpetua y Honoraria

Para la primera edil supone un profundo orgullo y un momento de convivencia que une tradición y fe

María Dolores Martínez

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:51

Comenta

El próximo 19 de octubre la localidad granadina Güevéjar vivirá un momento histórico con ocasión del nombramiento de su Patrona, la Virgen de las Angustias, ... como 'Alcaldesa Perpetua y Honoraria' del municipio. Será una celebración muy emotiva para todo el pueblo y, en especial, para la alcaldesa de Güevéjar, María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros. La primera edil ha manifestado a este medio que este nombramiento supone «un profundo orgullo para todo el municipio. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado estrechamente con la Cofradía San Juan Bautista y Virgen de las Angustias en este acto tan especial. Será un momento de convivencia que une tradición y fe». Entregar el bastón «es un compromiso con nuestras raíces y un símbolo de nuestro respeto y devoción hacia la Patrona». Como vecina del municipio y como alcaldesa, la imagen de la Vírgen de las Angustias «es muy especial porque nos ha acompañado siempre en la toma de decisiones y forma parte de la cultura de nuestro pueblo. Ella refuerza la esencia de Güevéjar y todas sus tradiciones».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  4. 4 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  5. 5 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  9. 9 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  10. 10 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Güevéjar vivirá un día histórico con la Virgen de las Angustias como Alcaldesa Perpetua y Honoraria

Güevéjar vivirá un día histórico con la Virgen de las Angustias como Alcaldesa Perpetua y Honoraria