Güevéjar vivirá un día histórico con la Virgen de las Angustias como Alcaldesa Perpetua y Honoraria

El próximo 19 de octubre la localidad granadina Güevéjar vivirá un momento histórico con ocasión del nombramiento de su Patrona, la Virgen de las Angustias, ... como 'Alcaldesa Perpetua y Honoraria' del municipio. Será una celebración muy emotiva para todo el pueblo y, en especial, para la alcaldesa de Güevéjar, María del Carmen Araque Jiménez de Cisneros. La primera edil ha manifestado a este medio que este nombramiento supone «un profundo orgullo para todo el municipio. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado estrechamente con la Cofradía San Juan Bautista y Virgen de las Angustias en este acto tan especial. Será un momento de convivencia que une tradición y fe». Entregar el bastón «es un compromiso con nuestras raíces y un símbolo de nuestro respeto y devoción hacia la Patrona». Como vecina del municipio y como alcaldesa, la imagen de la Vírgen de las Angustias «es muy especial porque nos ha acompañado siempre en la toma de decisiones y forma parte de la cultura de nuestro pueblo. Ella refuerza la esencia de Güevéjar y todas sus tradiciones».

Este día histórico dará comienzo con la salida procesional de la Patrona desde su templo hacia la Plaza de la Constitución, acompañada por la Agrupación Musical de Güevéjar. Tras la colocación de la Virgen en el altar, bajo los sones de la marcha 'Virgen de las Angustias', dará comienzo la Eucaristía a las 12:00 horas. Estará presidida por el párroco, Pablo Daniel Olivieri y amenizada por el Coro Rociero y la Asociación Musical de Güevéjar.

Una vez concluida la Santa Misa se procederá a la lectura del Acuerdo Plenario y al acto solemne de la entrega del Bastón de Mando, a cargo de la alcaldesa, y la colocación del Lazo de Dama a la Patrona por parte del presidente de la Cofradía San Juan Bautista y Virgen de las Angustias de Güevéjar por ser «guía y amparo del municipio desde hace siglos». En el momento de las dos imposiciones se interpretará el himno nacional por la banda de música.

La celebración contará también con varias actuaciones. La primera de ellas, a cargo de la Escuela de Danza y Flamenco Priscila Pérez. Una veintena de bailarines y bailaores rendirán homenaje a la Patrona bailando al son de las marchas procesionales interpretadas por la Agrupación Musical de Güevéjar (Encarnación Coronada, Pasan los campanilleros, Nazareno y Gitano y Macarena). El colofón vendrá de la mano del baile flamenco de Laura García Ruiz 'Alma Flamenca', dedicado a la Virgen de las Angustias «como muestra de devoción y sentimiento».

Esta jornada histórica se cerrará con el regreso de la Patrona en procesión a su templo, bajo los sones del Himno a la Virgen de las Angustias y otras marchas tradicionales.