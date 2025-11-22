Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Güéjar Sierra celebra sus VI Jornadas del Guiso y la Cuchara

Del 24 al 30 de noviembre, siete establecimientos ofrecerán un plato de cuchara diferente cada día por solo 7 euros

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:01

Güéjar Sierra vuelve a convertirse en capital del guiso tradicional con la sexta edición de las Jornadas del Guiso y la Cuchara. Una semana dedicada ... a los sabores de siempre, en la que siete establecimientos servirán diariamente recetas cargadas de historia y elaboradas con productos de proximidad.

