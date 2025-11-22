Güéjar Sierra celebra sus VI Jornadas del Guiso y la Cuchara

Güéjar Sierra vuelve a convertirse en capital del guiso tradicional con la sexta edición de las Jornadas del Guiso y la Cuchara. Una semana dedicada ... a los sabores de siempre, en la que siete establecimientos servirán diariamente recetas cargadas de historia y elaboradas con productos de proximidad.

Organizadas por el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Asociación de Empresarios Vereda de la Estrella, se celebrarán del lunes 24 al domingo 30 de noviembre. Durante esos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un plato de cuchara por un precio único de 7 euros; una oportunidad para saborear la gastronomía más arraigada del municipio.

El alcalde, Jose Robles, subraya que esta propuesta «se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario de Güéjar Sierra, uniendo a negocios y visitantes en torno a la cocina tradicional en una época clave para impulsar el turismo local».

La concejal de Turismo, Elisabeth García Calvente, pone el acento en «los productos Conca (hechos con cariño) y de proximidad con los que se elaboran a fuego lento estos platos que, además, reconfortan y ayudan a sobrellevar la llegada del frío». La también portavoz del equipo de Gobierno cita la chacina y las carnes como ingredientes locales estrella de estas recetas.

Siete establecimientos con menús especiales

Así, durante las jornadas, cada restaurante o bar ofrecerá un guiso distinto según el día de la semana, apostando por recetas de antaño como el guisado coscón y el guisado cortijero o clásicos como las lentejas con morcilla güejareña y las gachas picantes.

Los participantes de este año son los restaurantes Casa Asador Chiquito, El Charcón, La Hacilla, Las Olivillas, La Fabriquilla y Las Lomas y Chiringuito Las Lastras.

Las VI Jornadas del Guiso y la Cuchara se consolidan así como un homenaje al recetario de siempre y un impulso a la economía local, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la esencia culinaria de Güéjar Sierra en pleno otoño.