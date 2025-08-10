Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Güéjar Sierra abre una Oficina Municipal de Atención al Mayor para facilitar los trámites administrativos. Ayuntamiento de Güéjar Sierra

Güéjar Sierra abre una Oficina Municipal de Atención al Mayor para facilitar los trámites administrativos

Está ubicada en El Hogar del Pensionista para facilitar el acceso a este sector de la población y abre de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas

Ideal

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:53

La Oficina Municipal de Atención al Mayor ya ha abierto sus puertas en Güéjar Sierra y está ubicada en El Hogar del Pensionista, para facilitar el acceso a este sector de la población. Abre de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y tiene entre sus objetivos «ayudar a realizar cualquier trámite administrativo combatiendo así la brecha digital», según ha informado el ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El alcalde, Jose Robles, ha explicado durante una visita a este novedoso servicio que «personal cualificado asesora a las personas mayores y a otros colectivos vulnerables sobre cómo realizar trámites administrativos en línea».

El primer usuario de la Oficina de Atención al Mayor ha sido Manuel Hernández, que tenía problemas para contactar con la compañía de seguros y que ha podido solucionarlo al comprobar que solo tenía que poner los cuatro últimos dígitos de la cuenta. «Creo que esto va a ser una buena solución para los mayores», apunta.

«Podemos ayudar a los mayores a solicitar la tarjeta de la Junta de Andalucía +65 e informarles de los múltiples descuentos que conlleva: descuentos en ópticas, audífonos, viajes, transporte urbano y metropolitano; eso, entre otras muchas cosas», señala Rafael Castro, auxiliar administrativo que atiende este servicio.

«Desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha este servicio, que considero que es muy importante y que ha sido posible gracias a los planes de empleo de la Junta de Andalucía», concluye el alcalde.

La Oficina de Municipal de Atención al Mayor se ve complementada con el trabajo que se hace desde el Punto Vuela Güéjar Sierra, donde de forma asidua se imparten talleres de alfabetización digital para mayores, el último de los cuales se realizó en colaboración con Cruz Roja.

