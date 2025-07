La Guardia Civil requisó en Loja tras la pelea una antena atada «en forma de látigo»

Si hay algo que llama la atención en la pelea del pasado fin de semana en Loja es la violencia que demuestran los participantes. Además ... de proferir insultos y gritos, se pasean por la avenida de los Ángeles, una de las vías principales de Loja, con barras metálicas, palos o piedras. Asimismo, según ha podido saber este periódico por fuentes conocedoras del caso, la Guardia Civil requisó una especie de antena atada, que los integrantes, al parecer, querrían usar «en forma de látigo».

Lo más frecuente en las últimas semanas en Loja han sido las peleas «entre los propios marroquíes», que han protagonizado varios enfrentamientos, según fuentes policiales. Tal y como ha podido saber ahora IDEAL, estas personas no solo llevan consigo elementos susceptibles de ser usados en peleas; también los esconden por Loja. Así, si los necesitan solo tienen que buscarlos y, además, las autoridades no pueden confirmar que los dueños son ellos, ya que no los llevan encima.