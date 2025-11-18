La Guardia Civil investiga un tiroteo en Pinos Puente
El suceso ha tenido lugar durante la mañana de este martes y ninguna persona ha resultado herida
Granada
Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34
La Guardia Civil investiga un tiroteo que ha tenido lugar en la mañana de este martes en Pinos Puente. El cuerpo ha confirmado a este ... periódico que en torno a las 9.45 horas ha recibido el aviso y se ha desplazado hasta el lugar. Ninguna persona ha resultado herida.
El suceso se ha producido en la Avenida de Andalucía de la localidad. Por el momento se desconocen los motivos y el número de implicados.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión