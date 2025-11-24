La Guardia Civil incauta más de 200 plantas de marihuana en Alcudia de Guadix

La Guardia Civil ha incautado más de 200 plantas de marihuana en una operación contra el tráfico de droga que se ha desarrollado la mañana ... de este lunes en Alcudia de Guadix. La actuación de la Benemérita se ha saldado con un detenido por cultivo de marihuana y elaboración de droga en una vivienda.

Tres personas más están siendo investigadas por defraudación de fluido eléctrico, ya que sus domicilios tenían la luz enganchada.

La actuación ha comenzado a primera hora de la mañana y se ha prolongado varias horas. Los vecinos de la localidad han alertado de lo sucedido porque se ha impedido el acceso de las calles en las que han tenido lugar los hechos, en la barriada que se sitúa tras el campo de fútbol de la localidad.