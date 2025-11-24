Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil incauta más de 200 plantas de marihuana en Alcudia de Guadix

La operación contra el tráfico de droga se ha saldado con un detenido y tres personas investigadas por defraudación de fluido eléctrico

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:11

La Guardia Civil ha incautado más de 200 plantas de marihuana en una operación contra el tráfico de droga que se ha desarrollado la mañana ... de este lunes en Alcudia de Guadix. La actuación de la Benemérita se ha saldado con un detenido por cultivo de marihuana y elaboración de droga en una vivienda.

