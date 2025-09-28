La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio Quince personas han sido puestas a disposición judicial y una mujer ha sido detenida por conducción temeraria

La Guardia Civil, en el marco de la operación VADERUM, ha desarticulado trece centros de producción de marihuana en la localidad de Valderrubio. En dicha actuación se han incautado un total de 6.602 plantas de cannabis sativa, 2.055 euros y se ha desarticulado un centro de producción con 30 plantas «madre» dedicadas en exclusiva a producir esquejes y semillas de marihuana.

En la actuación, llevada a cabo en Valderrubio por los agentes del Área de Investigación de Santa Fe, quince personas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico. Una mujer de 66 años de edad ha sido detenida, además, por un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria, ya que al aproximarse a la vivienda en la que se encontraban las plantas madre y comprobar que había agentes custodiando el lugar, aceleró obligando a estos a apartarse para no ser atropellados. Tras realizarle las oportunas pruebas, dio positivo en los test de alcohol y drogas.

En dicho operativo se ha procedido a la desarticulación de trece centros de producción de marihuana, en los que, con la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica Endesa se ha podido constatar igual número de enganches ilegales a la red eléctrica, habiendo sido todos ellos desconectados.

Cortando la raíz del negocio

En esta operación, lo realmente llamativo es el descubrimiento de un centro de producción con 3.716 esquejes y 30 plantas madre. Una planta madre de marihuana es una planta que nunca se cosecha, sino que se mantiene siempre viva para cortar de ella esquejes (ramas pequeñas) que, al plantarse, generan nuevas plantas genéticamente idénticas. Su función es la de «fábrica de copias», ya que garantiza que cada esqueje tenga las mismas características que la planta original, como potencia, rapidez de crecimiento, resistencia o índice de tetrahidrocannabinol o THC.

Para la Guardia Civil son especialmente importantes porque de una sola planta madre pueden salir cientos de esquejes. Esto significa que, en una intervención como ésta, en la que se han localizado 30 plantas madres, en realidad lo que se está neutralizando es el núcleo de una producción mucho más grande, ya que encontrar una planta madre es como cortar la raíz del negocio. Sin ellas los cultivadores pierden la posibilidad de reproducir de manera continua plantas con la misma calidad y valor en el mercado ilegal.