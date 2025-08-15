Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un perro atado en muy malas condiciones en Güéjar Sierra

Un perro atado en muy malas condiciones en Güéjar Sierra Ideal

La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra

Los agentes localizaron, además, dos cadáveres, posiblemente de un burro y de un perro, en avanzado estado de descomposición

C. L.

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:36

Un hombre y una mujer han sido investigados en Granada como presuntos autores de un delito de maltrato animal, debido al pésimo estado higiénico y ... sanitario en el que se encontraban sus animales. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a través de un correo electrónico recibido en la oficina del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), donde se denunciaba el mal estado de los animales, en una finca vallada del término municipal de Güejar Sierra.

