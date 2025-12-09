Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantas incautadas el pasado jueves en otra operación en Iznalloz. Policía Local de Iznalloz

La Guardia Civil descubre 1.700 plantas de marihuana en la vivienda de un vecino de Iznalloz

La Benemérita, que realizó tres registros el pasado domingo en el municipio, investiga a un hombre por estos hechos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:37

Comenta

La Guardia Civil realizó el pasado domingo una operación contra el cultivo y tráfico de drogas en Iznalloz, con un total de tres registros, según ... ha podido saber este medio por fuentes cercanas a la investigación. Como resultado, el cuerpo investiga a un hombre tras descubrir en su vivienda un total de 1.700 plantas de marihuana. También se le investiga por un presunto delito de defraudación del fluido eléctrico.

