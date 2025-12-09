La Guardia Civil descubre 1.700 plantas de marihuana en la vivienda de un vecino de Iznalloz
La Benemérita, que realizó tres registros el pasado domingo en el municipio, investiga a un hombre por estos hechos
Granada
Martes, 9 de diciembre 2025, 23:37
La Guardia Civil realizó el pasado domingo una operación contra el cultivo y tráfico de drogas en Iznalloz, con un total de tres registros, según ... ha podido saber este medio por fuentes cercanas a la investigación. Como resultado, el cuerpo investiga a un hombre tras descubrir en su vivienda un total de 1.700 plantas de marihuana. También se le investiga por un presunto delito de defraudación del fluido eléctrico.
Se da la circunstancia de que tres días antes, el pasado jueves, 4 de diciembre, la Guardia Civil ya desarrolló otro operativo, con registros en varias viviendas. El objetivo era retirar plantas de marihuana y material relacionado con el cultivo, tal y como explicó la Policía Local de Iznalloz, que prestó apoyo. La actuación se desarrolló sin incidentes. Forma parte del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la seguridad ciudadana, combatir las actividades ilegales y proteger a los vecinos «de sustancias perjudiciales para la salud».
