La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona

La Guardia Civil trata de arrojar luz sobre lo que le ocurrió a Paco 'El bolao', un vecino de 70 años de Moraleda de Zafayona ... que resultó herido hace poco más de dos semanas y acabó muriendo en el hospital. La causa de su fallecimiento es aún una incógnita, pero en su pueblo se concentraron el pasado lunes porque, aseguran, el motivo de la muerte fue «una paliza».

De forma oficial, la Benemérita solo explica que el caso está ya siendo investigado por la Policía Judicial. Por ahora no aportan más datos. IDEAL ha podido saber que están a la espera del informe definitivo de la autopsia, clave para marcar el rumbo de la investigación. Agentes se desplazaron a la concentración celebrada en el pueblo para tantear a los vecinos, aunque de forma oficial, como suele ocurrir en estos casos, les costó conseguir testimonios. En cualquier caso, las pesquisas están en un punto muy preliminar.

La confusión se adueñó del pueblo el sábado 23 de agosto, día en el que tuvo lugar la presunta agresión. Desde entonces, los vecinos han publicado mensajes en grupos de Facebook reclamando justicia para Paco. Aseguran que no había sido una muerte natural, sino una agresión. Sin embargo, otros vecinos explican que la víctima indicó en su momento «que se había caído». Ninguno de estos extremos ha podido ser confirmado aún por la Guardia Civil, que trabaja para esclarecer los motivos.

La concentración

Más de 200 vecinos se concentraron durante la mañana del pasado lunes a las puertas del Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona. Portaron carteles con lemas como 'Un abusón suelto, una persona noble sin vida', 'Encubrir asesinato también es delito', 'Somos tu voz' o 'No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen'. El acto, que duró aproximadamente una hora, incluyó una pequeña marcha hasta la glorieta central de la localidad, donde el pasado domingo se reunieron para guardar un minuto de silencio.

Durante la mañana recordaron a su vecino «de toda la vida» con un aluvión de buenas palabras. En este municipio, que ronda los 3.000 habitantes, todos lo conocían, ya que pasaba gran parte del día paseando por las calles y parques. Insistieron en que «nunca fue malo para nadie». «No hay derecho a esto. Pedimos justicia», declaró una de las vecinas allí presentes. «Él siempre tenía buenas palabras para todo el mundo. Si llegaba el cumpleaños de alguien, se gastaba el poco dinero que tenía en comprar un regalo», apuntó otra vecina.

Desde el Ayuntamiento se limitaron a comentar que se sienten «indignados» ante la situación que está viviendo el pueblo. Tras ello, declinaron hacer cualquier tipo de declaración para «no entorpecer la investigación».