Sergio y Prassad hacen autostop en Gorafe Ariel C. Rojas

Los granadinos que solo pueden ir al médico en autostop

Los vecinos de Gorafe iban hasta Guadix para comprar o acudir al médico en taxi compartido, su único medio de transporte hasta hace dos meses

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

Manuel extiende su pulgar derecho y espera a que algún conductor detenga su vehículo y le invite a subir. A su lado, un turista lo ... mira con peculiaridad y comenta lo extraño de la situación. «Hacía más de veinte años que no veíamos a alguien hacer autoestop», dice con sorpresa. Los vecinos de Gorafe, mientras tanto, siguen con una práctica que se ha convertido en parte de su día a día. Es la única opción que les queda a quienes no tienen vehículo propio. «Muchos vecinos se ofrecen a llevarnos. Nos ayudamos los unos a los otros, pero no siempre podemos adaptarnos», explican.

