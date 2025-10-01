Los granadinos que solo pueden ir al médico en autostop

Manuel extiende su pulgar derecho y espera a que algún conductor detenga su vehículo y le invite a subir. A su lado, un turista lo ... mira con peculiaridad y comenta lo extraño de la situación. «Hacía más de veinte años que no veíamos a alguien hacer autoestop», dice con sorpresa. Los vecinos de Gorafe, mientras tanto, siguen con una práctica que se ha convertido en parte de su día a día. Es la única opción que les queda a quienes no tienen vehículo propio. «Muchos vecinos se ofrecen a llevarnos. Nos ayudamos los unos a los otros, pero no siempre podemos adaptarnos», explican.

El municipio no tiene transporte público desde hace casi una década, pero contaba hasta hace dos meses con un servicio de taxi compartido disponible tres días en semana que les permitía ir hasta Guadix y otros pueblos a primera hora de la mañana y volver a primera hora de la tarde. Sin medio de transporte alguno en el pueblo, no tienen cómo cumplir tareas tan sencillas como ir al médico, al dentista, acudir a su oficina bancaria o hacer una compra amplia en Baza o Guadix, las dos cabeceras de comarca más cercanas a la localidad. La desesperación y la necesidad hace que alguno incluso decida echar a andar o no tenga más remedio que llamar a un taxi y pagar alrededor de 40 euros por un trayecto que se extiende más de 20 minutos.

Esto les ha llevado a iniciar una recogida de firmas para denunciar una situación que, según cuentan, no es la primera vez que se produce y a la que se han sumado hasta 80 vecinos de Gorafe. «En lugar de avanzar y mejorar, retrocedemos en el tiempo. El pueblo parece que está estancado desde hace veinte años», lamentan.

La alcaldesa de Gorafe, Trinidad Rodríguez, asegura que contactó a principios de verano con los responsables de la prestación de este servicio, en concreto con el Área de Transportes de la Junta de Andalucía para interesarse por el estado del servicio de taxi en el municipio, y que les comunicaron que se volverá a instaurar en la mayor brevedad posible, ya que está pendiente de licitarse. Afirma, además, que trasladó dicha situación a todos los vecinos del municipio.

Asociación de vecinos

Las ganas e intención de querer luchar por su pueblo ha llevado a los ciudadanos a crear una asociación de vecinos para organizar actividades culturales, deportivas y sociales que sirvan para incrementar la convivencia en el pueblo. Uno de los objetivos que tienen es contar con su propio gimnasio, motivo por el que han recopilado distintas máquinas de ejercicios que ellos mismos han donado. «Cada uno ha entregado los elementos deportivos que tenía en casa que estaban en buen estado para conseguir más opciones y no tener que ir hasta otros pueblos para disfrutar de esta opción», explican.

Piden al Ayuntamiento un lugar en el que poder materializar esta práctica. El consistorio afirma que cuenta con instalaciones municipales que pueden estar a disposición de los vecinos y asociaciones, siempre y cuando se soliciten en tiempo y forma. «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir una solución», sentencian los vecinos mientras buscan vías para poder disfrutar de la mejor calidad de vida en su pueblo de siempre.