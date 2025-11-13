El granadino que ha donado 650.00 kilos de hortalizas a organizaciones benéficas

Rafael Gálvez 'Machaco' es un alma caritativa, una persona que ayuda a otras sin recursos sin esperar nada a cambio, actuando con compasión y generosidad. ... Rafael ejerce la caridad prestando ayuda a los más necesitados. Rafael Gálvez nació en Lanjarón y reside en El Ejido. Él, ya jubilado, se entrega en cuerpo y alma a las acciones benéficas suministrando comida a siete comedores sociales de Granada y Almería. Sus actos de bondad y generosidad son abundantes. Desde hace una década 'Machaco' lleva cargamentos de alimentos a media docena de comedores sociales donados por empresas de El Ejido y cercanías, principalmente. El último cargamento compuesto por 400 kilos de berenjenas, pimientos y calabacinos, donados por una empresa de El Ejido (Costas de Almería) ha sido repartido el pasado miércoles en cuatro comedores sociales de Granada y un economato. También repartió ropa. Otro día le tocará a dos comedores sociales de Almería.

En la última década Rafael ha repartido 650.000 de kilos de tomates, pimientos, berenjenas, pepinos y otros productos a los siete comedores sociales de las Hijas de la Caridad de Granada y Almería y al economato Jesús Obrero y San Juan de Dios. También, durante un tiempo, le ayudó muchísimo en la recaudación de azúcar, aceite, arroz, leche, fideos, garbanzos y otros productos, el sacerdote Alfonso Aguilar, cuando estuvo destinado en Capileira y otros pueblos y ahora se encuentra en Chimeneas. Cuando se produjo la crisis sanitaria y económica del coronavirus, Rafael Gálvez, intensificó los repartos en Granada y Almería. Poseía un permiso especial para circular por las carreteras. A Rafael le unen lazos de amistad y solidaridad con las Hijas de la Caridad, porque su querida madre, Antonia Chávez Ramos (ya fallecida) estuvo trabajando de cocinera durante muchísimo tiempo en el Colegio de las Hijas de la Caridad de Lanjarón.

A 'Machaco' le ayudan en los repartos y en las paellas solidarias tres personas: José Luis Estévez y José Antonio Ruiz, de Lanjarón, y Francisco Molina, de Padul. Rafael es el fundador de la Asociación de Fieles del Cristo de la Salud y Esperanza y la Virgen del Rosario de Baños de Santiago, donde posee una casa. En este lugar se construyó una ermita, un parque infantil y se realizan unas fiestas de convivencia gracias a él. Todos los años se organiza una multitudinaria fiesta en este lugar gracias a 'Machaco'. Todo lo que se recauda a través de la venta de la revista de la Virgen del Rosario, fundada por él, se dedica a la compra de alimentos y a realizar paellas solidarias.

Algunas de las empresas que colaboran con Rafael son: la familia Luque, Maleno y Torres; Magar; Horto Sabor; Aerosol; Escobar Castañeda; Escobí; Ecoínver; Aldenor; La Unión; Acrena; Agroponiente; La Ñeca; Murgiverde; Ejidomar; Agroiris; Costas de Almería; San Isidro y Cohorsan (del Grupo Unica); Romera Natur; Mabe; El Pincho; Agroejido; Cooperativa Santa María del Águila, Cooperativa Campoejido... 'Machaco' ha ejercido de inspector de Medio Ambiente en el Área de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido.

Rafael Gálvez es técnico especialista en la fabricación de conservas. Su padre José (ya fallecido) fue albañil de primera y músico. Durante muchos años Rafael, que es también cocinero, músico y cantante, trabajó en Tierras de Almería. 'Machaco' está casado con Olga, de Lanjarón y tienen tres hijas: Olga, Laura y Cristina. También este matrimonio tiene una nieta llamada Sofía y tres yernos maravillosos: Dani, Pablo y Álvaro.

Cuando Rafael 'Machaco' tenía dieciocho meses fue con sus padres a la iglesia de Lanjarón y mientras sus progenitores rezaban al Santísimo, en un descuido, se acercó al altar mayor y al contemplar la imagen del Niño Jesús descalzo, él se quitó sus sandalias y las depositó junto a la imagen. Después, cuando salieron de la iglesia unos veraneates le llamaron la atención a los padres del niño al verlo que andaba descalzo. Entonces le preguntaron a Rafaelito donde había dejado sus sandalias y el niño contestó que se las había dejado al Niño Jesús porque estaba descalzo. Entonces volvieron a la iglesia a por ellas. Rafael, promocionador nato de las fiestas de San Juan de Lanjarón en El Ejido, desde sus inicios, tiene dos hermanos: José Antonio y Alberto. Hace unos años Rafael Gálvez fue homenajeado en Soportújar.

Rafael es una persona excesivamente bondadosa y caritativa. Su corazón se asemeja a su cuerpo. Él hace todo lo posible para beneficiar a gente sin recursos a través de los comedores sociales de Granada y Almería, gestionados muy bien por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Sor María Ángeles Cárdenas estuvo de hermana superiora en el Convento de las Hijas de la Caridad de Lanjarón durante nueve años. También estuvo ocho años en Almería. Ahora es la responsable de la Obra Social San Vicente de Paul en el Polígono de Almanjáyar. «En este lugar tenemos seis pisos tutelados, para un total de dieciocho personas. El Ayuntamiento nos manda a veinte personas cada día para comer. También tenemos en otro lugar, en Pedro Machuca número ocho, un centro escolar que por la mañana da clase de español a los emigrantes. Este centro es cedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Además, por la tarde se dan clases de apoyo a más de veinte niños», indicó.

Según sor María Ángeles «yo nací en Córdoba, como Abderramán III. En el lugar donde me encuentro ahora estamos cuatro hermanas: sor Josefina, sor Alicia, sor Manuela y yo. Nosotras agradecemos la labor que realiza Rafael Gálvez y sus ayudantes y la gente que colabora, porque generan un impacto positivo en los comedores sociales a través de la generosidad en forma de donaciones de alimentos y ropa para los más necesitados», terminó diciendo.