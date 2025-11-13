Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafael Gálvez 'Machaco' es un alma caritativa. Rafael Vílchez

El granadino que ha donado 650.00 kilos de hortalizas a organizaciones benéficas

El último cargamento compuesto por 400 kilos de berenjenas, pimientos y calabacinos, donados por una empresa de El Ejido (Costas de Almería) ha sido repartido el pasado miércoles en cuatro comedores sociales de Granada y un economato. También repartió ropa. Otro día le tocará a dos comedores sociales de Almería

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:01

Rafael Gálvez 'Machaco' es un alma caritativa, una persona que ayuda a otras sin recursos sin esperar nada a cambio, actuando con compasión y generosidad. ... Rafael ejerce la caridad prestando ayuda a los más necesitados. Rafael Gálvez nació en Lanjarón y reside en El Ejido. Él, ya jubilado, se entrega en cuerpo y alma a las acciones benéficas suministrando comida a siete comedores sociales de Granada y Almería. Sus actos de bondad y generosidad son abundantes. Desde hace una década 'Machaco' lleva cargamentos de alimentos a media docena de comedores sociales donados por empresas de El Ejido y cercanías, principalmente. El último cargamento compuesto por 400 kilos de berenjenas, pimientos y calabacinos, donados por una empresa de El Ejido (Costas de Almería) ha sido repartido el pasado miércoles en cuatro comedores sociales de Granada y un economato. También repartió ropa. Otro día le tocará a dos comedores sociales de Almería.

