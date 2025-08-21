Granada tiene ya su Centro de Coordinación, Gestión de Bomberos y la Sala de Crisis en Emergencias El presidente de la Diputación ha destacado la apuesta de la institución para reforzar la seguridad, la prevención y la gestión integral de las emergencias de la provincia en estas nuevas instalaciones ubicadas en Ogíjares

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado esta mañana el nuevo Centro de Coordinación y Gestión de Bomberos Provincial y la Sala de Crisis en Emergencias con la que cuenta desde este jueves la provincia de Granada y que están ubicadas en el municipio de Ogíjares, en un edificio de los Centros Sociales de la Diputación que estaba abandonado y que ha sido rehabilitado con una inversión que ha superado los 298 mil euros. Unas instalaciones que consolidan la apuesta de la institución, ha señalado Rodríguez, por reforzar la seguridad, la prevención y la gestión integral de emergencias en la provincia.

«La Diputación da un paso firme en la modernización de los servicios de bomberos, dotando a la provincia de unas instalaciones modernas, seguras y funcionales, que permitirán coordinar de manera más eficaz la respuesta ante emergencias y centralizar la gestión administrativa y técnica del Consorcio».

Un edificio rehabilitado para un servicio esencial

El inmueble, conocido como la Casa del Administrador, se encontraba abandonado y en desuso en los Centros Sociales de la Diputación y ha sido objeto de una rehabilitación integral con el que escribe desde hoy un nuevo capítulo en historia.

Las obras, enmarcadas en el Plan de Actuación 2024, han supuesto la renovación completa de oficinas, dependencias y sistemas de suministro y climatización. El edificio cuenta con dos plantas y una superficie útil de 179,50 metros cuadrados, distribuidos en oficinas, archivo, sala de reuniones y una moderna Sala de Crisis con capacidad para entre 18 y 20 personas.

En estas dependencias desarrollarán su labor el presidente y vicepresidente del Consorcio, la dirección de la Agencia Provincial, el coordinador jefe de Bomberos, técnicos de emergencias y personal administrativo e informático.

Inversión y ejecución de obra

La rehabilitación ha contado con una inversión de 298.828,68 euros (IVA incluido), adjudicada a la empresa Construcciones y Reformas Jumega S.A., y ha tenido un plazo de ejecución de diez meses.

Rodríguez, que ha estado acompañado por los diputados de Emergencias y Cultura, Eduardo Martos y Pilar Caracuel, ha subrayado que «cada euro invertido en emergencias es una inversión en seguridad, prevención y confianza para los granadinos», y ha agradecido el esfuerzo del equipo técnico y del personal de bomberos en este proyecto.

Con esta inauguración, la Diputación refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención de riesgos y la modernización de los servicios públicos esenciales, dotando a Granada de una herramienta clave para la coordinación de emergencias a nivel provincial.