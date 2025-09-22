Gor celebra el día 27 la III Feria de la Almendra El delegado de Turismo destaca «el potencial turístico del pueblo por su enclave geográfico, su gastronomía y sus alojamientos con encanto»

El Ayuntamiento de Gor celebra el próximo 27 de septiembre la III Feria de la Almendra con el objetivo principal de que se convierta en un reclamo turístico y cultural de este municipio, situado en el Parque Natural de la Sierra de Baza y el Geoparque de Granada y que este año ha sido declarado Pueblo Mágico.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez; que ha presentado hoy la feria junto al alcalde de Gor, José Antonio Lozano, y el teniente alcalde, Ambrosio Molina; ha destacado «el potencial de Gor por su enclave geográfico y su gastronomía, que introduce la almendra en sus platos, y también por sus alojamientos hoteleros y rurales ubicados tanto en el núcleo urbano como en las pedanías, la mayoría con encanto».

Rodríguez ha felicitado al Ayuntamiento por su apuesta «por el turismo como medida contra la despoblación» y ha animado a los granadinos a disfrutar de esta feria, que está organizada por el Ayuntamiento, patrocinada por la Delegación Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de la Junta de Andalucía en Granada y subvencionada por Diputación Provincial de Granada.

Por su parte, el alcalde ha explicado que cada año, la feria «se mejora y se amplía en cuanto a puestos, extensión y preparación de actividades para atraer al mayor número posible de visitantes». «La Feria de la Almendra da nombre a nuestro producto estrella, pasando de ser un producto de subsistencia a convertirse en un producto del que viven muchas familias, dada la variedad de almendra ecológica y su consideración como un producto de muy buena calidad debido a la climatología de nuestro municipio», ha precisado el primer edil.

La feria se celebra a finales de septiembre porque ya ha finalizado la recogida de la almendra, así como la vendimia de los productores de vino, que también que se podrán degustar en esta Feria y en la Feria del Vino que se celebra a finales de abril.

La plaza de toros de Gor está considerada plaza histórica y se encuentra a continuación pero separada de la Plaza Mayor, donde se va a llevar a cabo la III Feria de la Almendra que se llenará de stands donde se publicitarán los alojamientos, el Geoparque de Granada, la excavación de Las Angosturas, se degustará nuestra gastronomía goreña y de la comarca, artesanía y se venderán otros muchos productos, mayoritariamente artesanales y curiosos.

«En resumen, es una feria turística para todos los públicos porque a lo largo del día se van a llevar a cabo todo tipo de actividades concluyendo por la noche con música en directo para los jóvenes y menos jóvenes», ha precisado el alcalde.

Esta Feria tiene como particularidad que toda la organización, decoración, montaje, desarrollo de la feria y el almuerzo se lleva a cabo con la ayuda de 17 asociaciones inscritas y activas y de los vecinos y vecinas del pueblo, que entre otras cosas preparan postres degustación cuyo ingrediente principal es la almendra.

Este año, en honor al premio recibido en la Delegación del Gobierno de Granada, premio a la Tauromaquia de Granada, y como homenaje a la Comisión Pro-Toros, se va a montar un stand exclusivo, donde se va a degustar la carne de novillo lidiados este año en las Fiestas Patronales de «San Cayetano» y se va a exponer la larga trayectoria de esta Comisión, nuestros encierros, las trashumancia del ganado y el Certamen Taurino 'La Almendra de Plata'».

El primer teniente alcalde ha invitado a todos los granadinos a disfrutar de la feria, que se inaugura a las 12:00 horas en la Plaza Mayor y a las 11:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples, se va llevar a cabo, como en años anteriores, una conferencia en la que un técnico en materia de producción de almendra interactúa con los almendreros en temas de interés para este cultivo.