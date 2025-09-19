El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres El teniente general Alberto Serrano Montaner tenía dicho que cuando falleciera lo enterraran en el cementerio de Dúrcal envuelto en una sábana y que su féretro sirviera para llevar hasta el cementerio a las personas que fallecían y carecían de dinero su familias para adquirir una caja mortuoria al carpintero

Rafael Vílchez Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:46

El general Alberto Serrano Montaner fue delegado del Ejército en la zona de Dúrcal con el Movimiento. Tenía una casa y una huerta en el denominado callejón de Ignacio Ferrer. El inmueble ya ha desaparecido. El general Serrano murió el 8 de diciembre de 1959. Él quiso que lo enterraran en el cementerio de Dúrcal, donando su caja mortuoria a los pobres. El ilustre militar fue envuelto en una sábana antes de tocar tierra. Pasadas dos décadas fue también enterrada su esposa, María de la Gloria Valls Belda, en el mismo lugar. Esta mujer, de riguroso luto, mientras pudo visitó la tumba de su marido casi todos los días.

El ataúd del general Serrano sirvió para introducir en él a personas necesitadas cuando fallecían desde el pueblo al campo santo. En la habitación donde se practicaban las autopsias se guardaba el féretro. Hubo un tiempo en que había en los cementerios la 'Caja de las Ánimas Benditas' para el mismo fin. El general Serrano ascendió a título póstumo a teniente general en 1959. Tanto los Serrano como los Montaner tuvieron en su ascendencia europea preclaros y distinguidos marinos y militares. El general Serrano y su esposa eligieron Dúrcal para vivir porque le encantó el pueblo cuando lo conocieron.

El general Serrano era un hombre muy recto. Se puso enfermo cuando iba a ser nombrado gobernador militar de Sevilla. El día 27 de abril de 1929 el Ayuntamiento le dedicó una calle en Dúrcal, «como reconocimiento a las constantes demostraciones de afecto y cariño e interés tomado por el vecino y propietario don Alberto Serrano Montaner, en cuantos asuntos de alguna importancia para este vecindario, han tenido que resolverse por el bien general, se debía y se proponía se le ponga a la Calle Morcillo, donde vive dicho señor, Calle de Alberto Serrano Montaner». Los señores reunidos considerando muy acertadas las razones expuestas por la presidencia del Ayuntamiento, después de discutido el particular, por unanimidad acordaron poner a la Calle Morcillo, Calle de Alberto Serrano Montaner.

Este gran militar se encontraba en posesión de la Medalla Militar Individual. Antiguo oficial, en diferentes empleos, de las Fuerzas Regulares Indígenas y de la Legión, llegó a ser subinspector de esta última entre 1952 y 1955. Entre los militares de esta familia se encontraba el general de la Guardia Civil, Rafael Serrano Valls, hijo del general Serrano, nació en Dúrcal el 15 de diciembre de 1920 y fallecido en Cádiz en 2018, a los 98 años.