Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos de más de 700.000 euros en Órgiva. Ideal

Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos de más de 700.000 euros en Órgiva

En el decreto, la Fiscalía acuerda incoar diligencias de investigación preprocesal y requiere al Ayuntamiento la documentación relativa para indagar en el asunto

Europa Press

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:08

Comenta

La Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos realizado por el Ayuntamiento de Órgiva para el pago de más de 700.000 euros en facturas ... después de que la medida se aprobara en pleno en mayo de este año pese a los supuestos informes desfavorables de los técnicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  8. 8

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  9. 9

    Luca Zidane revive sus fantasma
  10. 10

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos de más de 700.000 euros en Órgiva

Fiscalía investiga un reconocimiento extrajudicial de créditos de más de 700.000 euros en Órgiva