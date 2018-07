- Las fiestas del verano granadino Todas las fiestas de los pueblos de la provincia IDEAL GRANADA Domingo, 15 julio 2018, 02:25

Riofrío celebra sus fiestas conservando tradiciones como la 41 'mendingá' popular

Fin de semana del 29 de junio al 1 de julio

Riofrío es el núcleo rural turístico más conocido de Loja. Sus fiestas populares, para acabar junio, reúnen a cientos de personas de Loja y otras localidades de las provincias de Granada o Málaga. Para vecinos y visitantes, el anejo lojeño ofrece tradiciones tan andaluzas como la 'mendingá', que a mediodía del sábado 30 llega a su 41 edición. Como explica su alcalde pedáneo, Alejandro Aguilera, es un almuerzo colectivo con platos andaluces, como porra, gazpacho o patatas, elaborados por la asociación de mujeres 'La Misericordia'. Un desayuno saludable, también el sábado, los campeonatos de tirachinas y dominó, la fiesta del agua, o el concurso de postres -ya el domingo 1 de julio- son algunas de las actividades que organizan los vecinos de este pueblo lojeño.

Loja retrocede al momento de la conquista cristiana

Del 29 de junio al 1 de julio

Este verano vuelve una nueva edición de 'Loja Dos Reinos, Dos Culturas', que este año adelanta su fecha a junio por primera vez desde que se puso en marcha hace un lustro. Bajo el eslogan 'Loja es el escenario, tú eres el protagonista', la asociación organizadora, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y diversos negocios locales, espera animar a la participación de los vecinos. Durante todo el fin de semana, un centenar de personas dará vida a gran parte de las escenas que recreará cómo era la Loja de finales del siglo XV y, sobre todo, las situaciones históricas de Madinat Lawsa, como el conflicto entre nazaríes y cristianos. Habrá un mercado medieval, espectáculos de circo medieval y fuego, un campamento recreacionista, 'La hora del buen yantar', con la que los bares colaboradores ofrecerán apertitivos inspirados en la época, las lizas a cargo de los Battle Honours y representaciones teatrales de los propios actores de la asociación, así como el habitual desfile de antorchas, el intercambio de prisioneros y el asalto cristiano a la Alcazaba.

Las fiestas de San Buenaventura apuestan este verano por el Alcudia Sound Fest

Del 5 al 8 de julio

El mes de julio comienza en Alcudia de Guadix (Valle del Zalabí) con la celebración de las fiestas de San Buenaventura, una de las más famosas del verano en la comarca de Guadix. A los actos religiosos en honor al patrón se une todo un repertorio de actos lúdicos y festivos entre los que destacan sus verbenas y conciertos. Este año, la localidad apuesta por el primer Alcudia Sound Fest, con las actuaciones de Juan Carlo, D Medici, Carlos Rodríguez, Jyto Ruiz, DJ Juan y el grupo Decai. Tendrá lugar el 6 de julio en la plaza de toros de la localidad. También se ha ganado en los últimos años un lugar destacado en el calendario taurino de la provincia con la celebración de gran novillada en la plaza de toros del complejo Trópolis, perteneciente a la promoción de nuevos valores de las Escuelas Taurinas Andaluzas. Este año será el sábado 7 de julio a partir de las 18:30 horas.

Fiestas de la Virgen del Carmen en Motril

Del 14 al 17 de Julio

Galería. Salvador Rodríguez

Varadero, el barrio marinero por excelencia de Motril, rinde culto a su patrona en uno de los festejos populares más importantes del verano después de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza. Durante casi una semana, las calles se llenan de alegría y música. Las atracciones llegan al barrio junto a actividades deportivas y comidas populares.

El día 16 todo el pueblo se engalana para ver salir a la calle a su patrona. La Virgen sale en procesión bajo los hombros de sus devotos. Primero lo hará por las calles de Varadero para embarcar desde la Lonja Pesquera y realizar la procesión marítima a lo largo de la línea de costa motrileña. Cada año se elige uno de los barcos pesqueros que atracan en el muelle para 'pasear' a la madre de los marineros, todo un honor para los pescadores.

Benalúa celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Del 13 al 17 de julio

Actividades deportivas y visitas al patrimonio cultural e histórico forman el programa de las fiestas que tendrán lugar en este municipio de la comarca de Guadix.

Los 'sanfermines' de los malenos

Del 25 al 29 de julio

En Villanueva Mesía ya hace muchos años que las fiestas se viven coincidiendo con el día del apóstol Santiago -del 25 al 29 de julio- y no con el del patrón, San Sebastián, que, como cae el 20 de enero no invita a la verbena como una noche de verano. «Tenemos actividades refrescantes para todos. El 25 y 28, fiesta de la espuma; el 27, un tobogán gigante; el 26 por la tarde celebraremos nuestro particular san Fermín», adelanta el alcalde maleno, José Antonio Durán. Además, al fresquito del parque del Genil se podrá disfrutar cada noche de la música en directo de las orquestas Amadeus, Roma, Gran Rockset o Farándula y de un artista de 'Se llama copla'.

Salar organiza cuatro intensos días para vivir su feria de Santa Ana

Del 26 al 29 de julio

Salar vive en julio, en torno a la festividad de Santa -el 26 de julio- unas jornadas importantes para el municipio. Son las fiestas patronales y para ello cuentan con juegos infantiles, fiestas de la espuma, la procesión, concursos -como el de mascotas-, actividades -como cucañas o carreras de cintas- y juegos para los mayores, propuestas deportivas y las indispensables verbenas nocturnas.

Juegos tradicionales en las fiestas de Moraleda de Zafayona

Del 2 al 5 de agosto

A principios de agosto los moraleños viven en sus fiestas actividades tradicionales, como el concurso de cintas en bici o la cena homenaje a los mayores del pueblo. Junto a las verbenas nocturnas con conocidas orquestas, este año el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona organiza juegos populares y un tobogán gigante -de 120 metros- para refrescar de forma divertida la jornada del 4 de agosto.

Fiesta de Nochevieja en Bérchules

4 y 5 de agosto

Este año, el municipio de Bérchules celebra la 23ª edición de Nochevieja en pleno verano, después de que en 1994 se quedasen sin luz un 31 de diciembre. Este pueblo de menos de un millar de habitantes celebra el primer sábado de agosto su particular Nochevieja, que incluye brindis, reparto de anís y mantecados y hasta cabalgata navideña.

Imagen de archivo de esta celebración. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA /EFE

La fiesta de la Parva en Mecina Bombarón

El día 4 de Agosto

La fiesta de la Parva tiene como tradición reproducir las tareas para la separación del grano y la paja del cereal, que consisten en extender la mies por la era para trillarla y separar la paja del grano, lo que se conoce como: «preparación de la parva», los participantes de esta recreación serán recibidos con anís, como es tradicional y a medio día la organización servirá un típico «arroz parvero» para degustación de sus asistentes.

Fiesta de la Parva en Mecina Bombarón / Rafael Vilchez

Bodas de Oro en Yejen y Medina Bombarón

Entre los días 4 y 5 de agosto

Estas fiestas patronales que se celebran primero en Yejen y al día siguiente en Medina Bombarón, consisten en homenajear a los matrimonios que lleven juntos medio siglo, que vuelven a dar el sí quiero ante el altar mayor de la iglesia de su localidad. Después de renovar sus votos el ayuntamiento organiza una recepción en el salón cultural, donde cenan y son felicitados por amigos y familiares, una agradable velada que suele ser amenizada con música en directo.

Celebración de las Bodas de Oro en Medina Bombarón / Ayuntamiento de Medina Bombarón

Tradición taurina en las fiesta de Gor

Del 6 al 10 de agosto

Las fiestas de Gor en honor a su patrón San Cayetano destacan en el ámbito taurino nacional por sus famosos encierros. Como cada año, la cita con las reses es a las ocho de la mañana durante el 8, 9 y 10 de agosto. Cada encierro se corresponde con una novillada de promoción y en el que los jóvenes se disputan el trofeo de la Almendra de Plata. Las fiestas comienzan el 6 de agosto con la tremolación de la bandera a cargo de un joven del pueblo, uno de los momentos más vistosos y fotografiados de las fiestas.

El torero Juan Carlos Jiménez Caballero tremola la bandera en las fiestas de Gor.

Fiestas patronales en honor a San Roque, la feria del embrujo en Soportújar

Del 6 al 12 de agosto

Esta celebración es el principal festejo de este municipio, donde se evocan y recrean algunos de los rituales, debido a la tradición ancestral y la fama de brujos y brujas de Soportújar. También se celebran algunos actos nuevos más adaptados a los tiempos actuales. Los vecinos de Soportújar conmemoran también ,a su patrón: San Roque.

Durante esta semana tienen lugar: pasacalles y actividades dedicadas a los niños y niñas, actuaciones musicales, actos religiosos, competiciones deportivas, concurso de disfraces, exposiciones y baile con música en vivom, todo esto ambientado en el motivo de las brujas y brujos.

San Roque en , Polopos, Pitres, Alfornón, Pinos del Valle y Cónchar

En torno al 16 de agosto

Todos estos pueblos celebran a su patrón, San Roque, en las fiestas con una buena muestra de la gastronomía, actividades culturales y deportivas. Por la noche, las verbenas populares amenizarán las veladas de los diferentes festejos que concluyen con fuegos artificiales.

Fiestas Patronales de Montefrío

Entre el 13 y el 19 de agosto

Las fiestas más emblemáticas, esperadas y visitadas de Montefrío. Se celebran en honor a su Patrona la «Virgen de los Remedios». La programación es muy extensa y cuenta con eventos como: el certamen de bandas de música de Montefrío y Tieror, algunas obras teatrales, la verbena municipal o el festival Rockenfrío. Toda una semana cultural que se podrá disfrutar en las calles de la localidad, los edificios municipales o el recinto ferial de Montefrío.

Fusión Velillos y autos 'locos' en Moclín

17 y 18 de agosto

Los Pueblos de Moclín viven el fin de semana del 17 y 18 de agosto su XI Festival Fusión Velillos. Miles de personas participan en este evento, que tiene lugar cerca del paraje natural del río del mismo nombre y aúna música internacional de todos los estilos y una oferta recreativa que incluye un zoco artesano, una divertida carrera de autos 'locos' y otras actividades gratuitas como la Ruta del Gollizno o la vía ferrata. El festival incluye este año actuaciones de conocidos grupos, como Marinah de Ojos de Brujo, Fausto Taranto, Carmencita Calavera, Los vecinos del Callejón, María del Mal, Laguna Pai y la banda local Mente Frío, según ha informado el concejal de Cultura, Marco Pérez.

Festival Fusión Velillos.

El pueblo de La Peza recrea 'El Carbonero Alcalde' de Alarcón

25 de agosto

Recreación de batalla en La Peza.

Los lapeceños recuerdan cada 25 de agosto la gesta de su localidad, con su alcalde Manuel Atienza a la cabeza, contra el ejército francés durante la Guerra de la Independencia. Todo el pueblo recrea las escenas del episodio narrado por Pedro Antonio de Alarcón en su cuento 'El Carbonero Alcalde'. La pólvora se convierte en coprotagonista de la celebración hasta llegar al conocido episodio del disparo del cañón de encina, clímax de la narración y con el que el pueblo repelió al ejército francés a costa también de muchas vidas de los defensores locales tras el estallido del artefacto bélico realizado artesanalmente con un cañón de encina. Además de ser un respetuoso homenaje a su historia, la cita también se ha convertido en un acontecimiento festivo y de convivencia.

Fiestas de San Ramón de Dúrcal

Del 31 de agosto al 2 de septiembre

Las fiestas de San Ramón, aunque no son las patronales de este municipio del Valle de Lecrín suelen atraer a muchos residentes y visitantes de la comarca porque se celebran en época estival.

Actividades deportivas, juegos tradicionales a caballo, música en directo por las noches forman el programa de estas fiestas estivales.

Además se celebrará la segunda edición del festival Durcalling con O'funkillo y Vinila Von Bismark como cabezas de cartel que completan María del Mal, Compás Canalla, Dj Benas y Comapy Lion.

Guadix envía a Baza al tradicional Cascamorras en una carrera de pintura

Del 6 al 9 de septiembre

En la provincia de Granada, las localidades de Baza y de Guadix viven, a primeros de septiembre, uno de los acontecimientos más esperados del año: el Cascamorras, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Se trata de una inofensiva y alegre batalla de pinturas, enfrentando el Cascamorras entre los habitantes de Baza y Guadix. Esta fiesta popular con un origen religioso, en honor a la Virgen de la Piedad, se celebra cada año del 6 al 9 de septiembre como fecha fija. Tradicionalmente, el acontecimiento principal es una carrera que tiene lugar el 6 de Septiembre. La hermandad de La Piedad envía al Cascamorras vestido con colorido y llamativo traje entre bufón y Arlequín, hasta Baza para intentar traerse a la Virgen. Cuenta la tradición que si el Cascamorras llega sin mancha al templo donde se encuentra la Virgen, entonces tiene derecho a llevársela a Guadix.

