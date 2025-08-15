Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón

Rafael Vílchez Viernes, 15 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

En los fogones del célebre y panorámico restaurante de la Venta El Buñuelo de Lanjarón, Sandra Luna Estévez Expósito y sus hermanas Aída y Yasmina, hijas del afamado chef, Francisco Estévez, elaboran con mucho cariño y primor deliciosos buñuelos de varias clases con masa fermentada durante 18 horas para que al organismo le afecte lo menos posible. Además, muchos buñuelos son abiertos por la mitad para rellenarlos de salsa de tomate casero, queso fundido y lonchas de jamón gran reserva. También, se da muy bien el buñuelo morcillón con queso de cabra tostadito. Este negocio abre de nueve de la mañana a seis de la tarde, y cierra los miércoles. Este restaurante cuenta con clientes de toda España y de otros países. Muchas personas acompañan los buñuelos con chocolate casero. Los ingredientes de los buñuelos de la familia Estévez son: harina de trigo recio, levadura, agua, sal y aceite de oliva.

En Lanjarón son típicos los buñuelos. Se consumen en cualquier época de año, casi siempre con chocolate. Algunas personas los toman con café. Infusiones, vino, cerveza o anís. En la Venta El Buñuelo se elaboran buñuelos desde hace más de medio siglo. Las personas que han estado al frente de este lugar, donde se puede aparcar cómodamente, han hecho siempre buenos buñuelos y buenas comidas. Según Sandra Luna «en mi cocina, a la vista del público, hacemos los buñuelos de la siguiente forma: ponemos agua templada en un recipiente para disolver la levadura y la sal. Después se va echando la harina poco a poco sin dejar de mover hasta que la masa esté bien trabajada. Luego se deja reposar la masa tapada con un paño. Y más adelante, en una de nuestras grandes sartenes con abundante aceite muy caliente se van friendo las porciones de masa redonda con un agujero en el centro. Por último, cuando la masa está dorada por ambos lados se saca y se escurre. Nuestros buñuelos saben muy bien porque quedan esponjosos y los elaboramos con mucho esmero», terminó diciendo.

En la Venta El Buñuelo de Lanjarón se pueden también saborear muchos y variados platos de croquetas, bacalao gratinado, plato alpujarreño, jamón, migas con engañifa, sopas, ensaladas, asados, chuletillas de cordero lechal, solomillo de cerdo, ternera… Su carta de vinos es variada y su sangría casera superior. Con 15 euros se puede comer perfectamente en este sitio tan agradable. El personal que trabaja en este lugar es muy profesional. Destaca por su amabilidad, eficiencia, cortesía y conocimiento del negocio. Se cree que el origen de los buñuelos se remonta a la época de los moriscos en España entre los siglos VIII y XV.