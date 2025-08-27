Una explotación de Zafarraya que estaba bajo sospecha da positivo en lengua azul

Primero fue Órgiva, después Almegíjar y ahora Zafarraya. Una explotación ganadera de este municipio de la comarca de Alhama que estaba bajo sospecha también ha ... dado positivo en lengua azul. Con este ya son tres los focos confirmados en la provincia de Granada este mes de agosto, donde a día de hoy quedan al menos 25 rebaños más con síntomas propios de esta enfermedad.

El rebaño de Zafarraya se está viendo afectado por el serotipo 03, al igual que los de la Alpujarra, pero también por el 08

En el caso de Zafarraya, el positivo se confirmó hace una semana, el día 21, pero no fue hasta este lunes que el laboratorio de Algete envió los resultados a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alhama. Ya se pueden consultar en el listado de los últimos focos nacionales declarados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este rebaño se está viendo afectado por el serotipo 03, al igual que los de la Alpujarra, pero también por el 08. Así, toda la provincia queda señalada en el mapa veterinario como afectada por estos dos.

Se trata de una explotación con alrededor de 400 animales, en la que, por el momento, han fallecido cuatro ovejas

En esta ocasión, se trata de una explotación de gran envergadura, con alrededor de 400 animales, en la que, por el momento, solo habrían fallecido cuatro ovejas, según ha podido saber IDEAL. Aun así, la incertidumbre se mantiene en el resto de la comarca de Alhama, donde al menos otras 13 granjas han declarado sospechas de lengua azul desde que la incidencia empezara a dispararse en las vecinas Jaén y Málaga. Y todo apunta a que también son casos positivos. En la provincia hay 8.559 animales bajo vigilancia.

La misma situación se está viviendo en la Alpujarra, donde ya hay 13 rebaños afectados, según el director de la OCA de Órgiva, José Miguel Mayor. «En dos se han hecho pruebas serológicas, en Órgiva y Almegíjar, que ya han confirmado presencia de lengua azul. En el resto, no, pero tienen sintomatología evidente», ha asegurado a esta redacción. Esto se debe a que el Ministerio indicó sacar sangre únicamente en las dos primeras explotaciones con síntomas de cada comarca. No obstante, se hacen excepciones si se dan síntomas en cabras o en zonas a las que el mosquito no debería poder acceder.

Hinchazón y asfixia

La hinchazón en lengua y patas es uno de los síntomas que acaba con las ovejas, principalmente, al impedirles alimentarse y caminar. También les pueden salir edemas en la papada y en la cara y sus pulmones pueden encharcarse hasta asfixiarlas. Por eso, una vez se manifiesta la enfermedad, los veterinarios recomiendan aplicar cuidados paliativos con tratamientos antiinflamatorios y analgésicos. Y no se contagia entre animales ni humanos y tampoco afecta a los alimentos de origen animal.

Ya son 28 rebaños afectados en la provincia

Para intentar prevenir la enfermedad, se deben usar insecticidas y repelentes y la vacunación es fundamental. La delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía recuerda a los ganaderos granadinos que, a la hora de vacunar, prioricen el serotipo 03, que es el más dañiño, el que más ovejas está matando; luego el 08 y después, el 01 y el 04, que suman ya varias campañas y sí presentan inmunidad ante la picadura de este mosquito que hoy mantiene en vilo a los ganaderos granadinos. Ya son 28 rebaños afectados en la provincia.