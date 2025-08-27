Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un rebaño de ovejas trashumantes. Pepe Marín

Una explotación de Zafarraya que estaba bajo sospecha da positivo en lengua azul

Se trata del tercer foco confirmado este mes en la provincia, donde otros 25 rebaños han declarado síntomas propios de esta enfermedad infecciosa

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:32

Primero fue Órgiva, después Almegíjar y ahora Zafarraya. Una explotación ganadera de este municipio de la comarca de Alhama que estaba bajo sospecha también ha ... dado positivo en lengua azul. Con este ya son tres los focos confirmados en la provincia de Granada este mes de agosto, donde a día de hoy quedan al menos 25 rebaños más con síntomas propios de esta enfermedad.

