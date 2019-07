La Asocación de Productores de la Alpujarra asegura que lleva denunciando el fraude desde 2016 Se han ido sucediendo las sanciones a Comapa, pero la compañía ha preferido hacer frente a las multas con ofertas como «dos jamones por 50 euros» CAMILO ÁLVAREZ Miércoles, 31 julio 2019, 14:06

El caso de fraude denunciado hoy por Facua en relación con jamones supuestamente de la Alpujarra que vendía la mayor empresa de distribución de ibéricos en España no es una situación nueva, pues desde la Asociación de Productores de la Alpujarra aseguran que llevan denunciando el caso desde 2016. Desde la organización explican que tuvieron conocimiento del caso hace tres años, que fue cuando interpusieron la primera denuncia por la utilización irregular de la indicación geográfica protegida (IGP) Jamón de Trevélez y de la marca de garantía Jamón de la Alpujarra.

Desde entonces, cuentan, se han ido sucediendo las sanciones a Comapa, pero la compañía ha preferido hacer frente a las multas antes que retirar el producto o cambiar el etiqutado. Insisten en que venden en supermercados Carrefour de toda España estos jamones con la etiqueta de la Alpujarra, con ofertas de «dos jamones por 50 euros», un reclamo que hace que se produzcan un gran volumen de ventas. «Dos millones de euros facturaron el año pasado», argumentan desde la asociación granadina.

Al ser reincidente, la cuantía de las sanciones va en aumento. A esto se une ahora la denuncia de Facua, un paso que «ayuda», aseguran desde la asociación. Pero está siendo un proceso «lento». Su intención es la de «que el consumidor no sea engañado, lo condunden pensando que es un jamón de la Alpujarra cuando no lo es».

El problema no radica en la procedencia de los cerdos, pues en la Alpujarra no hay, llegan desde fuera. En la zona, con Trevélez como principal productor, se produce el proceso de secado y salazón de los jamones. Y precisamente es este proceso de transformación el que denuncian que no se ha producido en tierras granadinas, como sí anuncia en su etiqueta.

Marca de Garantía Jamón de la Alpujarra

En 2016, a raíz de este caso, desde la asociación se creó la Marca de Garantía Jamón de la Alpujarra «para estar algo más protegidos». Pero no ha disuadido al mayor distribuidor de ibéricos en España.