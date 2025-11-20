El establecimiento de Granada que exhibe una camioneta de 1932 que se dedicó a llevar vino a los pueblos

La Hacienda Señorío de Nevada, situada en el término municipal de Villamena, en la comarca del Valle de Lecrín, propiedad de un importante empresario y ... vecino de Dúrcal, Juan Padial, exhibe una camioneta marca Citroën H 5553 BBC, de 1932. Según el encargado de esta empresa, Antonio Jimeno, «mucho antes de que en este lugar existieran las bodegas que se fundaron en 1996, hubo una venta que también en su momento vendía vino y era conocida como la Venta del Agua y del Vino. Pues bien, se usaba la camioneta para el reparto. Este vehículo podía llevar 300 y 400 kilos perfectamente. El vino que transportaba iba a Dúrcal, Padul, Nigüelas, Talará y otros pueblos del Valle de Lecrín y de la Costa, principalmente. La camioneta está rehabilitada y funciona perfectamente. A la gente le encanta verla en uno de nuestros aposentos», indicó.

En 1932, Citroën lanzó la gama de vehículos Rosalie, que incluía varias versiones y fue el sucesor del C4. Aunque no existió una 'camioneta' específica con este nombre en 1932, los modelos Rosalie, como BCV 10CV y 15CV, fueron la base de la producción de Citroën y sirvieron de inspiración para variantes comerciales. Estos vehículos destacaron por sus innovaciones, como el 'motor flotante' para reducir vibraciones, y por batir records de velocidad en el circuito de Montlhéry.

También, y según Antonio Jimeno, «la Hacienda Señorío de Nevada muestra restos que había en el antiguo cortijo que se usaban como abrevadero de animales y que muchísimos años antes cumplieron la función de sepulturas romanas, según algunos entendidos en la materia. Esta finca tiene historia romana, incluso en la linde existen tumbas del Neolítico. Y con respecto a nuestra bodega y viñedos diré que se encuentran en un entorno de excepcional belleza y condiciones medioambientales únicas, en un pago de tierras ricas en minerales a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta ubicación goza de un milagroso microclima entre la influencia de Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo, que benefician una larga maduración de la uva bajo un sol radiante. La cosecha en octubre, antes de las lluvias, posibilita que la uva conserve íntegramente sus cualidades organolépticas y que su jugo permita la elaboración de estos milagrosos vinos de Granada que han conseguido importantes premios, entre ellos muchos internacionales», terminó diciendo.

La Hacienda Señorío de Nevada posee también un hotel de cuatro estrellas en un entorno que invita a descansar y renovar energías, una espectacular bodega con catas de vino diseñada para deleitar los sentidos y acercar la esencia de sus viñedos. Es un lugar para los amantes del buen vino y para los que buscan momentos auténticos. También este lugar posee un restaurante de altura. Su chef ha plasmado su visión holística de la gastronomía, creando una experiencia única que combina sabores, aromas y texturas con la magia del entorno. Cada plato es una obra de arte que rinde homenaje a la tradición local. En Señorío de Nevada cada momento se convierte en una experiencia inolvidable. Su ubicación brinda acceso a una variedad de senderos y caminos fascinantes que permiten explorar la belleza natural. El municipio de Villamena está compuesto por los interesantes y bellos pueblos con mucha historia de Cozvíjar y Cónchar.