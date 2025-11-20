Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El encargado de la Hacienda Señorío de Nevada, Antonio Jimeno, junto a la camioneta Rafael Vílchez

El establecimiento de Granada que exhibe una camioneta de 1932 que se dedicó a llevar vino a los pueblos

La Hacienda Señorío, además de sus viñedos, restaurante, bodega, hotel de cuatro estrella, muestra también piezas romanas encontradas en este lugar

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:15

La Hacienda Señorío de Nevada, situada en el término municipal de Villamena, en la comarca del Valle de Lecrín, propiedad de un importante empresario y ... vecino de Dúrcal, Juan Padial, exhibe una camioneta marca Citroën H 5553 BBC, de 1932. Según el encargado de esta empresa, Antonio Jimeno, «mucho antes de que en este lugar existieran las bodegas que se fundaron en 1996, hubo una venta que también en su momento vendía vino y era conocida como la Venta del Agua y del Vino. Pues bien, se usaba la camioneta para el reparto. Este vehículo podía llevar 300 y 400 kilos perfectamente. El vino que transportaba iba a Dúrcal, Padul, Nigüelas, Talará y otros pueblos del Valle de Lecrín y de la Costa, principalmente. La camioneta está rehabilitada y funciona perfectamente. A la gente le encanta verla en uno de nuestros aposentos», indicó.

