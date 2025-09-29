La ermita de la antigua carretera Granada-Motril que cumple 163 años

Rafael Vílchez Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:06 Comenta Compartir

La ermita de la Virgen de las Angustias y San Antonio de Padua, ubicada en Tablate, en el municipio de El Pinar, del Valle de Lecrín, fue construida hace 163 años, cuando se terminó de construir la carretera Granada-Motril en tiempos de Isabel II. Muchos presos trabajaron en ella con pico y pala. Algunos pudieron escapar. Otros murieron. Varias mujeres de Béznar se encargan de cuidar el recinto sagrado. Esta ermita ha sufrido en los últimos tiempos varios robos y destrozos. Pascual Madoz, en su diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850) habla de la existencia de una ermita en este lugar cerca de la Venta de Tablate o de Luis Padilla. Luego sería también conocida como Venta de las Angustias por su cercanía con la ermita.

En esta venta era donde los viajeros de La Alpujarra realizaban el empalme con la diligencia de la Costa, por lo que la parada era obligatoria. La venta era famosa por su longaniza frita, su choto en ajillo y su vino en pellejos de cabra de la Costa. Años después sería parada de la empresa Alsina Graells y de otros vehículos de línea o de particulares para retomar fuerzas o dejar y tomar pasajeros. Muchísima gente se acercaba y se sigue acercando a la ermita de la Virgen del las Angustias para rezarle, rogarle, darle las gracias por los favores recibidos, ofrecer un donativo y ponerle flores y luminarias.

La lápida de mármol gris que existe en la portada del recinto sagrado, saqueado en varias ocasiones para llevarse el dinero del sepillo, fue colocada en el año 1957 gracias a Moto Club Granada. En este lugar nunca faltan flores y luminarias. Mucha gente se acerca a diario a esta ermita. El puente antiguo de Tablate depende del municipio de El Pinar. Fue restaurado en 2002 por el Ministerio de Fomento, con motivo de la construcción de la Autovía Granada-Motril. Tablate formó Ayuntamiento con el de Izbor. Tablate llegó a tener 140 casas habitadas, 411 vecinos, una iglesia consagrada a Santiago, cementerio, tres molinos de aceite y dos de harina, monte de pinos, olivares y bancales para la crianza de cereales y frutales, etcétera.

Tablate sonó mucho cuando la revolución de los moriscos contra las tropas de Felipe II. Los sublevados rechazaron en el Puente de Tablate a las tropas mandadas por Diego de Quesada y el Conde de Tendilla que consiguió después pasarlo y penetrar. El pueblo lo encontró saqueado (1568). Al año siguiente volvieron a ocuparlo los moriscos por medio de un recio ataque que con la muerte de unos, obligó a otros a refugiarse en la iglesia, donde perecieron, quemados con el edificio. Otros fueron socorridos por el capitán don Álvaro Manrique, el cual con más de un centenar de infantes y 200 caballos, derrotó completamente a los moriscos. Desde hace años Tablate se ha convertido en un pueblo fantasma. Varias casas son ocupadas, principalmente, en verano por sus propietarios. Un ex monje fossor adquirió la antigua iglesia y el pequeño cementerio de Tablate.

En Pórtugos también se venera también en su ermita a la Virgen de las Angustias. En Lanjarón existe una hornacina dedicada a esta Virgen. La Virgen de las Angustias es también la patrona de Albuñuelas. La Virgen de las Angustias es la representación de una piedad, es decir, una Virgen que sostiene en sus rodillas el cuerpo muerto de su hijo Jesús. Todavía son muchas las personas de la Costa, principalmente, las que peregrinan a Granada capital para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias. Algunas descansan en Órgiva y otras en Lanjarón y Dúrcal. En la ermita de Tablate hacen alto y parada para rezarle a la Virgen de las Angustias.