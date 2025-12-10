Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento en el que se produjo, presuntamente, el insulto Ideal

El equipo de gobierno de Baza niega haber llamado «hija de puta» a la concejala Lidia Sánchez

Piden a la edil de Compromiso por Baza que demuestre la acusación o rectifique tan grave acusación, tanto de ella como al exconcejal Juan Ramón Gil

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza (PP y concejal no adscrito) piden a la concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, y al ... exconcejal de IU Juan Ramón Gil van Gils que «demuestren las acusaciones que han realizado contra concejales del PP o rectifique de inmediato tan grave acusación».

