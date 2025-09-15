Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico El herido fue trasladado al PTS, donde se recupera de las heridas

Una discusión en Íllora se salda con un hombre herido por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado domingo, cuando dos familias se habrían enzarzado en una disputa. Durante el enfrentamiento, uno de los intervinientes agredió presuntamente a otro con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas. El origen de la trifulca fue una desavenencia por cuestiones de tráfico en el casco urbano entre dos vecinos, uno de ellos un menor de edad que circulaba con un patinete eléctrico. De acuerdo con fuentes policiales, a raíz del incidente las dos familias se intercambiaron amenazas telefónicas hasta que finalmente uno de los integrantes se presentó en el domicilio del otro clan, donde estalló una pelea con arma blanca.

A consecuencia de la reyerta, un joven resultó herido en la zona abdominal y tuvo que ser trasladado por sus familiares al centro de salud de la localidad. Posteriormente, los equipos sanitarios llevaron al hombre, de unos 30 años de edad, al hospital del Parque Tecnológico de la Salud, donde se recupera de la agresión sin que se tema por su vida. Según fuentes municipales, tanto el alcalde como la Policía Local mediaron con las familias y se propició una entrevista con ambas partes para negociar la entrega del presunto agresor.

El presunto agresor, de cerca de 40 años, se entregó durante la noche en las dependencias de la Policía Local, según manifiestan a IDEAL fuentes de la Guardia Civil. El hombre, que pasará a disposición judicial, se encuentra actualmente detenido por la Benemérita. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este episodio violento con arma blanca.