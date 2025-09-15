Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Actuación de la Policía Local de Íllora, en una imagen de archivo. Policía Local de Íllora

Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico

El herido fue trasladado al PTS, donde se recupera de las heridas

Pilar García-Trevijano
Pepe Moreno

Pilar García-Trevijano y Pepe Moreno

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:03

Una discusión en Íllora se salda con un hombre herido por arma blanca. Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado domingo, cuando dos familias se habrían enzarzado en una disputa. Durante el enfrentamiento, uno de los intervinientes agredió presuntamente a otro con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas. El origen de la trifulca fue una desavenencia por cuestiones de tráfico en el casco urbano entre dos vecinos, uno de ellos un menor de edad que circulaba con un patinete eléctrico. De acuerdo con fuentes policiales, a raíz del incidente las dos familias se intercambiaron amenazas telefónicas hasta que finalmente uno de los integrantes se presentó en el domicilio del otro clan, donde estalló una pelea con arma blanca.

A consecuencia de la reyerta, un joven resultó herido en la zona abdominal y tuvo que ser trasladado por sus familiares al centro de salud de la localidad. Posteriormente, los equipos sanitarios llevaron al hombre, de unos 30 años de edad, al hospital del Parque Tecnológico de la Salud, donde se recupera de la agresión sin que se tema por su vida. Según fuentes municipales, tanto el alcalde como la Policía Local mediaron con las familias y se propició una entrevista con ambas partes para negociar la entrega del presunto agresor.

El presunto agresor, de cerca de 40 años, se entregó durante la noche en las dependencias de la Policía Local, según manifiestan a IDEAL fuentes de la Guardia Civil. El hombre, que pasará a disposición judicial, se encuentra actualmente detenido por la Benemérita. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este episodio violento con arma blanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  3. 3

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  4. 4

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  5. 5

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  6. 6

    Muchas ganas pero poco talento
  7. 7

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  8. 8

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  9. 9

    25 coordinadores uniformados vigilarán Ganivet para mejorar la convivencia de bares y vecinos
  10. 10 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico

Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico