Endesa prevé invertir dos millones de euros en el refuerzo y digitalización de sus redes en el Poniente granadino

Endesa a través de su filial de redes e-distribución ha desarrollado un plan de refuerzo y digitalización de sus infraestructuras eléctricas en el Poniente ... de Granada con el que invertirá cerca de dos millones de euros en diferentes actuaciones.

A lo largo de este año y durante 2026 y 2027, tienen como finalizad «reforzar el suministro a más de 4.500 clientes» del entorno de Algarinejo y su pedanía de Fuentes de Cesna, así como de Zagra y Los Ventorros de San José (Loja), según ha informado Endesa en una nota de prensa.

Las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de este año han supuesto una inversión de 600.000 euros y han supuesto la sustitución y tendido de más de 15 kilómetros de nuevo cableado de media tensión. A lo largo de 2026 y 2027 se instalarán 22 kilómetros de líneas de media tensión más entre diferentes subestaciones que conectan estos municipios, con el fin de dotar de una mayor robustez al sistema eléctrico de la sierra.

Con esta medida se mejora la línea Algarinejo y el entorno, al mismo tiempo que se han digitalizado las redes en estas zonas con la instalación de un telemando que permiten actuar de forma remota ante cualquier necesidad, reduciendo los tiempos de respuesta en caso de incidencia.

A esta actuación se une la instalación de sistemas que permiten obtener información en tiempo real de 19 centros de transformación. Estos dispositivos, denominados Low Voltatge Supervisor (LSV), permiten obtener datos del comportamiento de las instalaciones, estableciendo alertas que saltan en el momento en el que alguno de los parámetros no cumple con los cánones establecidos.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Granada destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder «reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución».