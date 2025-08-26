Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartera y dinero hallados por una vecina en Íllora. IDEAL

Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»

Ambas han sido ya devueltas a sus dueños después de haber sido halladas por dos vecinos distintos

Laura Velasco

Martes, 26 de agosto 2025, 15:31

Dos claros ejemplos de comportamiento ciudadano ejemplar. Dos vecinos de Íllora y Guadix han entregado a las policías locales de cada municipio carteras que se ... habían encontrado y que guardaban importantes sumas de dinero. Ambas han sido ya devueltas a sus dueños.

