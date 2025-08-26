Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»

Dos claros ejemplos de comportamiento ciudadano ejemplar. Dos vecinos de Íllora y Guadix han entregado a las policías locales de cada municipio carteras que se ... habían encontrado y que guardaban importantes sumas de dinero. Ambas han sido ya devueltas a sus dueños.

Una de ellas fue descubierta ayer por un vecino de Guadix. «Tenía 1.300 euros y documentos personales», ha señalado la Policía Local. Tras realizar las comprobaciones pertinentes y las gestiones para dar con su legítimo dueño, ya le ha sido devuelta, según ha señalado el cuerpo, que ha agradecido la colaboración ciudadana.

Por otro lado, una vecina encontró este martes en Íllora un monedero con documentación y una «importante cantidad económica», cerca de 300 euros. La Policía Local del pueblo explica que era un trabajador que había extraviado su cartera mientras realizaba su trabajo. Ya le ha sido entregado a su propietario, el cual «ha agradecido a la señora su actitud». «Queremos agradecer a esta vecina su integridad y destacar que en Íllora es muy habitual afortunadamente este tipo de actuaciones, que se suelen dar cada vez más frecuentemente», ha añadido el cuerpo.