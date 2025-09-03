Encuentran en buen estado una mujer a la que se le había perdido la pista en Pedro Ruiz Se trata de una persona de 63 años con alta vulnerabilidad

La Policía Local de Santa Fe dio aviso este martes de la desaparición de una mujer en la pedanía de Pedro Ruiz. Durante la noche miembros de la Plataforma Adonay de desaparecidos salió junto con una patrulla de la Guardia Civil a la búsqueda de esta mujer, de nombre María Sanjuan Rodríguez, con una alta vulnerabilidad.

El operativo dio sus frutos y la mujer fue encontrada tras estar desde la una del mediodía desparecida. La Policía Local de Santa Fe había pedido colaboración a través de las redes sociales y otras policías como la de Granada se habían hecho eco de la publicación para dar difusión. Finalmente la mujer fue encontrada en buenas condiciones.