Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rodríguez ha destacado que «este encuentro es una muestra de la proyección internacional de Granada y del esfuerzo que está haciendo la institución para posicionarla como un territorio atractivo para la inversión extranjera»

Empresarios chinos visitan Granada en el marco de trabajo iniciado por Rodríguez hace un año

La delegación, fruto de los contactos establecidos durante el viaje institucional que encabezó el presidente al país asiático, desarrolla una agenda en la provincia para explorar oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha recibido en la sede central de la institución provincial a una delegación de empresarios procedentes ... de China, cuya visita materializa el trabajo iniciado hace justo un año durante el viaje institucional que la Diputación, junto a la Cámara de Comercio, realizó al país asiático para atraer inversiones y establecer alianzas estratégicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Empresarios chinos visitan Granada en el marco de trabajo iniciado por Rodríguez hace un año

Empresarios chinos visitan Granada en el marco de trabajo iniciado por Rodríguez hace un año